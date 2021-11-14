“خذ استراحة”.. خاصية جديدة من إنستغرام تنبّه المستخدمين لإيقاف التصفح مؤقتا

أعلن تطبيق “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي عبر الفيديوهات والصور، عن اختبار خاصية جديدة تنبّه المستخدمين إلى أخذ استراحة من التصفح ليقضوها في العالم الحقيقي بعيدًا عن عالم التواصل الافتراضي.

وقال أدم موسيري الرئيس التنفيذي لإنستغرام في تسجيل مصور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي إن الخاصية الجديدة تحمل اسم “تيك إبريك” (خذ استراحة) بهدف تشجيع المستخدمين على التوقف مؤقتًا عن تصفح التطبيق.

وأضاف موسيري أن الخاصية الجديدة ستذكّر المستخدم بضرورة أخذ استراحة من التصفح بعد فترة محددة قد تكون 10 أو 20 أو 30 دقيقة.

وسيقدم التنبيه الذي يعرضه التطبيق عدة مقترحات لأخذ الاستراحة مثل أخد نفس عميق أو كتابة ما يفكر فيه المستخدم أو الاستماع إلى أغنية مفضلة أو أداء شيء ما موجود على قائمة مهام المستخدم.

وقال موسيري إنه من المتوقع ظهور الخاصية الجديدة لدى المستخدمين المدرجين على قوائم التجارب لتطبيق إنستغرام خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم طرحها على نطاق أوسع خلال ديسمبر/كانون أول المقبل.

خاصية جديدة يطلقها إنستغرام (موافع التواصل)

وكانت فرانسيس هوجين مديرة الإنتاج السابقة في شركة فيسبوك قد سربت في وقت سابق من العام الحالي آلاف الوثائق من شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة، مما أدى إلى عقد جلسات اجتماع في الكونغرس بشأن ممارسات فيسبوك، إلى جانب وجود تقارير عن التأثيرات الضارة لتطبيق إنستغرام على المستخدمين الشباب وبخاصة المراهقين.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أوقفت إنستغرام الخدمة المخصصة للأطفال “إنستغرام كيدز” بدعوى توفير المزيد من الوقت لتطوير أدوات أكثر لمساعدة الوالدين في مراقبة تصفح الأطفال للتطبيق.

تأتي هذه الخاصية الجديدة، في أعقاب أحدث موجة جدل حول الشركة الأم (ميتا) المالكة للتطبيق إلى جانب تطبيقات مثل فيسبوك وواتساب.

خاصية “خذ استراحة” تعطي خيارات للمستخدمين للتوقف عن استخدام التطبيق (انستغرام)