على أسوار الإليزيه.. جندي فرنسي يقف بالمقلوب في مشهد غير مألوف (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مقطع فيديو طريف لجندي فرنسي يقوم بحركة بهلوانية عند مدخل قصر الإليزيه الرئاسي في العاصمة باريس.

وحاول الجندي المتقدم في العمر أن يظهر ليونة ورشاقة وهو يقف على يديه ممازحًا زملائه الذين كانوا يلتقطون له مقطع فيديو.

وعكس الشكل المألوف الذي يظهر به الحرس الجمهوري في باحة الإليزيه في كل مناسبة، بدا تصرف الجندي مختلفًا ما أثار استغراب مستخدمي مواقع التواصل.

والتُقط الفيديو على هامش احتفالات 11 نوفمبر/تشرين الثاني في الإليزيه وهي ذكرى وقف إطلاق النار في الحرب العالمية الأولى.

ويتولى الحرس الجمهوري في فرنسا، وهو هي فرع من الدرك الوطني، مهام شرفية وأمنية لصالح أعلى سلطة في الدولة.

ويساهم في التأثير الثقافي لفرنسا بتشكيلاته الموسيقية والخاصة، وهو مرتبط بمدينة باريس، ويتميز زيه بالأزرار والأحزمة والقبعة.

وورثت الرئاسة الفرنسية الحرس الجمهوري من عهد الملوك، حين كان لباريس برج للمراقبة الملكي الذي أنشأته جزيرة سانت لويس في عام 1750.

ويرتبط الحرس الجمهوري الحالي بشكل مباشر أكثر بحرس بلدية باريس، الذي تم إنشاؤه في 1802 بواسطة نابليون بونابرت، وتميز في المعارك الكبرى.