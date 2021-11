ما بين 4 أعوام من العمل و20 عاما.. تعرف على أسهل المدن وأصعبها لشراء عقار من مالك الخاص

صنف بنك (يو بي إس) السويسري مدينة (ميامي) بأنها أكثر المدن التي يعد سوق العقارات فيها في متناول قدرة سكانها.

جاء ذلك في دراسة سنوية يجريها مكتب الاستثمار الرئيسي التابع لإدارة الثروات العالمية بالبنك تتناول ما يسمى “فقاعة العقارات العالمية”.

ولفتت الدراسة إلى أن العاملين في مدينة ميامي الأمريكية يحتاجون 4 سنوات فقط من العمل حتى يصبحوا مالكين لعقار في المدينة التي يعيشون ويعملون فيها وفقًا لأسعار سوق الإسكان فيها والمطروح للعرض.

يأتي بعدها مدينة لوس أنجلوس الأمريكية أيضا حيث لا يحتاج الشخص أكثر من 5 سنوات للعمل ليصبح مالكا لعقار.

According to the Global Real Estate Bubble Index 2021 from UBS, a highly skilled employee in the service sector with an average salary can only afford a centrally-located 60m2 apartment in Hong Kong after 20 years – in Paris it is 17, in London about 14 years. We are fortunate.. pic.twitter.com/MUImOMQHsR

— Dr.Ramakrushna Padhy 🇮🇳 (@rkpadhy) October 30, 2021