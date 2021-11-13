تخطي الروابط

انتقل الى المحتوى
البث الحي
منوعات|مصر

عقارب تخرج من جحورها تقتل 3 أشخاص وتصيب 500 بسبب عاصفة ثلجية نادرة جنوبي مصر (فيديو)

محافظة أسوان جنوبي مصر (غيتي - أرشيفية)
13/11/2021-|آخر تحديث: 13/11/202107:23 PM (مكة المكرمة)

ارتفعت حصيلة ضحايا سوء الأحوال الجوية بمصر، اليوم السبت، إلى 3 قتلى و500 مصاب بلدغات العقارب، جنوبي البلاد.

وشهدت محافظة أسوان هطول أمطار بكثافة مما أدى لتشكل سيول وهبوب عاصفة ثلجية، نتج عنها انهيار عقارات وإصابة العشرات بلدغات العقارب، وفق ما نقلت مواقع محلية.

وقال وكيل وزارة الصحة في أسوان إيهاب حنفي إن “3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب ٤٥٠ آخرين بلدغات للعقارب، بسبب الطقس السيء الذى ضرب المحافظة منذ مساء الجمعة”.

بينما أكد محافظ أسوان اللواء أشرف عطية أن “المستشفيات استقبلت حوالي 503 إصابات بلدغات العقارب، وجاري حصر الخسائر من انهيار العقارات والمباني الحكومية”.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت صحيفة (أخبار اليوم) مصرع شخص وإصابة 100 آخرين بلدغات العقارب، بسبب أحوال جوية نادرة شهدتها المحافظة.

وتشهد محافظة أسوان طقسا نادرا على طبيعتها الحارة، لهطول أمطار كثيفة أدت لتشكل سيول وهبوب عاصفة ثلجية، مما تسبب في جرف العقارب والثعابين من جحورها في المناطق الجبلية إلى مناطق سكنية.

وقالت صحيفة اليوم السابع إن “سوء الأحوال الجوية تسبب في انهيار 5 منازل وانقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق بمحافظة أسوان”.

كما نشر رواد منصات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع مصورة، لسقوط عدد من أعمدة الإنارة والأشجار بعد هطول أمطار غزيرة، صاحبتها ظاهرة البرق والرعد، وتوقف شبه تام للحركة المرورية في الشوارع والميادين.

والسبت، وجهت هيئة الأرصاد الجوية بمصر تحذيرًا لسكان سلاسل جبال الأحمر والصحراء الشرقية ومحافظات الصعيد (جنوب) من أمطار غزيرة ورعدية وتشكل السيول.

وكان محافظ أسوان وجه الجمعة، بوقف حركة الملاحة النهرية في مجرى نهر النيل من أسوان إلى إدفو شمالا، وأيضا بحيرة ناصر، بجانب قيام إدارة المرور بغلق الطرق السريعة مؤقتا بعد انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

جونسون يحذر من اختفاء الإسكندرية.. مصر تؤكد وتعدد جهودها لتفادي الغرق (فيديو)

أعلنت مصر ،أمس الأربعاء ،اتخاذ إجراءات لحماية مدينة الإسكندرية الساحلية شمالي البلاد من الغرق، مؤكدة صحة السيناريوهات التي تحدث عنها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بهذا الخصوص وأنها ليست مفاجئة.

Published On 4/11/2021
المزيد من منوعات
الأكثر قراءة