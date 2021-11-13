عقارب تخرج من جحورها تقتل 3 أشخاص وتصيب 500 بسبب عاصفة ثلجية نادرة جنوبي مصر (فيديو)

ارتفعت حصيلة ضحايا سوء الأحوال الجوية بمصر، اليوم السبت، إلى 3 قتلى و500 مصاب بلدغات العقارب، جنوبي البلاد.

وشهدت محافظة أسوان هطول أمطار بكثافة مما أدى لتشكل سيول وهبوب عاصفة ثلجية، نتج عنها انهيار عقارات وإصابة العشرات بلدغات العقارب، وفق ما نقلت مواقع محلية.

وقال وكيل وزارة الصحة في أسوان إيهاب حنفي إن “3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب ٤٥٠ آخرين بلدغات للعقارب، بسبب الطقس السيء الذى ضرب المحافظة منذ مساء الجمعة”.

بينما أكد محافظ أسوان اللواء أشرف عطية أن “المستشفيات استقبلت حوالي 503 إصابات بلدغات العقارب، وجاري حصر الخسائر من انهيار العقارات والمباني الحكومية”.

Egyptian local news service Youm 7 has gone live from Aswan in the south of Egypt, showing images of a a very unusual hail storm which came after heavy rains. I hope everyone stays safe. This is the link to the news service's feed https://t.co/kEC07DiINs https://t.co/DsyIpyfbO5 — Hend Kortam | هند قرطام (@hendtrk) November 12, 2021

وفي وقت سابق السبت، أعلنت صحيفة (أخبار اليوم) مصرع شخص وإصابة 100 آخرين بلدغات العقارب، بسبب أحوال جوية نادرة شهدتها المحافظة.

وتشهد محافظة أسوان طقسا نادرا على طبيعتها الحارة، لهطول أمطار كثيفة أدت لتشكل سيول وهبوب عاصفة ثلجية، مما تسبب في جرف العقارب والثعابين من جحورها في المناطق الجبلية إلى مناطق سكنية.

عواصف رعدية وسيول في أسوان وطريق مرسى علم بالبحر الأحمر pic.twitter.com/iwyUf02Gov — شبكة رصد (@RassdNewsN) November 13, 2021

وقالت صحيفة اليوم السابع إن “سوء الأحوال الجوية تسبب في انهيار 5 منازل وانقطاع التيار الكهربائي في عدة مناطق بمحافظة أسوان”.

كما نشر رواد منصات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع مصورة، لسقوط عدد من أعمدة الإنارة والأشجار بعد هطول أمطار غزيرة، صاحبتها ظاهرة البرق والرعد، وتوقف شبه تام للحركة المرورية في الشوارع والميادين.

#Egypt : Health official in Aswan has told BBC that the heavy thunder & hail storm there washed scorpions into the streets & people’s homes – causing 400 people to be stung – in the rains scorpions seek refuge anywhere they can… #أسوان #مِصر

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والسبت، وجهت هيئة الأرصاد الجوية بمصر تحذيرًا لسكان سلاسل جبال الأحمر والصحراء الشرقية ومحافظات الصعيد (جنوب) من أمطار غزيرة ورعدية وتشكل السيول.

وكان محافظ أسوان وجه الجمعة، بوقف حركة الملاحة النهرية في مجرى نهر النيل من أسوان إلى إدفو شمالا، وأيضا بحيرة ناصر، بجانب قيام إدارة المرور بغلق الطرق السريعة مؤقتا بعد انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة.

بعد تعرضها لعاصفة وأمطار رعدية.. محافظة #أسوان توجه بإيقاف حركة الملاحة النهرية وإغلاق الطرق السريعة تجنبًا للحوادث المرورية pic.twitter.com/lNxLczMS4z — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 12, 2021