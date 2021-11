عقارب تخرج من جحورها تقتل 3 أشخاص وتصيب 500 بسبب عاصفة ثلجية نادرة جنوبي مصر (فيديو)

ارتفعت حصيلة ضحايا سوء الأحوال الجوية بمصر، اليوم السبت، إلى 3 قتلى و500 مصاب بلدغات العقارب، جنوبي البلاد.

وشهدت محافظة أسوان هطول أمطار بكثافة مما أدى لتشكل سيول وهبوب عاصفة ثلجية، نتج عنها انهيار عقارات وإصابة العشرات بلدغات العقارب، وفق ما نقلت مواقع محلية.

وقال وكيل وزارة الصحة في أسوان إيهاب حنفي إن “3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب ٤٥٠ آخرين بلدغات للعقارب، بسبب الطقس السيء الذى ضرب المحافظة منذ مساء الجمعة”.

بينما أكد محافظ أسوان اللواء أشرف عطية أن “المستشفيات استقبلت حوالي 503 إصابات بلدغات العقارب، وجاري حصر الخسائر من انهيار العقارات والمباني الحكومية”.

