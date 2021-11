عاد من رحلته إلى الفضاء مؤخرا.. رجل أعمال أمريكي يلقى حتفه بعد تحطم طائرته الصغيرة

ذكرت شبكة (سي بي إس نيوز) الأمريكية نقلا عن الشرطة أن رجل الأعمال الذي سافر إلى الفضاء الشهر الماضي، (جلين دي فريس)، توفي في حادث تحطم طائرة صغيرة في ولاية نيوجيرسي.

وكان (دي فريس) قد انطلق إلى الفضاء مع الممثل ويليام شاتنر على متن مركبة تشغِّلها شركة (بلو أوريجين) المملوكة للملياردير جيف بيزوس.

وأشار التقرير إلى أن الطائرة تحطمت في مقاطعة (ساسكس)، وأن (دي فريس) ورجلا آخر يدعى توماس فيشر لقيا حتفهما.

وقالت شبكة (سي بي إس) إن إدارة الطيران الاتحادية تجري تحقيقات في الحادث.

وكتبت (بلو أوريجين) على تويتر “يعتصرنا الحزن لسماع نبأ وفاة جلين دي فريس المفاجئة. كان سببا في قدر كبير من الحياة والطاقة لفريق بلو أوريجين بأكمله ولزملائه في الطاقم”.

We are devastated to hear of the sudden passing of Glen de Vries. He brought so much life and energy to the entire Blue Origin team and to his fellow crewmates. His passion for aviation, his charitable work, and his dedication to his craft will long be revered and admired. pic.twitter.com/1hwnjntTVs

— Blue Origin (@blueorigin) November 12, 2021