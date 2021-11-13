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منوعات|أمريكا

عاد من رحلته إلى الفضاء مؤخرا.. رجل أعمال أمريكي يلقى حتفه بعد تحطم طائرته الصغيرة

رجل الأعمال جلين دي فريس (موقع بلو أوريجين)
13/11/2021-|آخر تحديث: 13/11/202111:25 PM (مكة المكرمة)

ذكرت شبكة (سي بي إس نيوز) الأمريكية نقلا عن الشرطة أن رجل الأعمال الذي سافر إلى الفضاء الشهر الماضي، (جلين دي فريس)، توفي في حادث تحطم طائرة صغيرة في ولاية نيوجيرسي.

وكان (دي فريس) قد انطلق إلى الفضاء مع الممثل ويليام شاتنر على متن مركبة تشغِّلها شركة (بلو أوريجين) المملوكة للملياردير جيف بيزوس.

وأشار التقرير إلى أن الطائرة تحطمت في مقاطعة (ساسكس)، وأن (دي فريس) ورجلا آخر يدعى توماس فيشر لقيا حتفهما.

وقالت شبكة (سي بي إس) إن إدارة الطيران الاتحادية تجري تحقيقات في الحادث.

وكتبت (بلو أوريجين) على تويتر “يعتصرنا الحزن لسماع نبأ وفاة جلين دي فريس المفاجئة. كان سببا في قدر كبير من الحياة والطاقة لفريق بلو أوريجين بأكمله ولزملائه في الطاقم”.

وتقول سجلات إدارة الطيران الفيدرالية إن طائرة (سيسنا 172)، وهي طائرة ذات أربعة مقاعد تستخدم للتدريب والرحلات الترفيهية، تحطمت في ظل “ظروف غير معروفة في منطقة كثيفة الأشجار”.

وشارك (دي فريس) في تأسيس شركة (ميدي داتا سوليوشين)، وهي شركة برمجيات متخصصة في الأبحاث السريرية، وكان نائب رئيس قسم علوم الحياة والرعاية الصحية في شركة (داسو سيستمس)‏ وهي شركة برمجيات فرنسيّة تعمل على إنتاج الحلول التقنية.

فيما امتلك كابتن الطائرة فيشر مدرسة طيران، وكان المدرب الرئيسي لها.

المصدر : مواقع أمريكية + وكالات

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