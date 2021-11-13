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منوعات|روسيا

كأنه عرض مسرحي.. بركان ينفث دخانا ورديا نحو السماء (فيديو)

بركان ينفث دخانا ورديا
13/11/2021

نشر مصور روسي لقطات مذهلة لبركان وهو ينفث أعمدة من الدخان الوردي إلى السماء في جزيرة باراموشير في منطقة كوريل الكبرى الواقعة تحت حكم روسيا.

وأظهرت اللقطات التي نشرها ” سيرغي لاكوموف” على حسابه على موقع إنستغرام يوم الأربعاء الماضي لبركان إيبيكو وهو ينفث عمودًا من دخان وردي اللون.

 

وأوضح مصور الفيديو على إنستغرام أن البركان “غيّر لونه” عند الفجر، ووصف التأثير بأنه “عرض مسرحي للضوء والرماد”.

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية في منطقة ساخالين أنه وقع آخر ثوران لبركان إيبيكو يوم الأحد الماضي، إذ نفث البركان سحبًا من الرماد وصلت لارتفاع 2.2 كيلومتر.

ويقع بركان إيبيكو على بعد سبعة كيلومترات شرق مدينة سيفيرو-كورليسك، وهو أحد أكثر البراكين نشاطًا في أرخبيل كوريل.

المصدر : الجزيرة مباشر

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