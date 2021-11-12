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القرآن الكريم على الأرض.. مشاهد مسيئة للإسلام في لعبة إلكترونية والشركة المطورة ترد (فيديو)

إعلان للعبة Call of Duty في أحد شوارع لندن (غيتي)
12/11/2021

أثار الإصدار الجديد من لعبة (Call of duty) غضب الكثير من مستخدميها من العرب والمسلمين بسبب مشاهد مسيئة للإسلام.

وأظهر مقطع من اللعبة صفحة من القرآن الكريم ملقاة على الأرض، ما دفع عددا كبيرا من الناشطين إلى تدشين حملة لمقاطعة اللعبة.

وطالب الناشطون الشركة المطورة للعبة بحذف اللقطة المسيئة، وهو ما تفاعلت معه الشركة مساء الخميس، وأصدرت بيانا تعتذر فيه عن الصورة.

وتحت وسم بعنوان (No Call of duty) دعا ناشطون للامتناع عن شراء اللعبة، فيما حذف آخرون التطبيق من قائمة الألعاب على أجهزتهم.

وأصدر الحساب الرسمي للشركة المطورة للعبة بيانا قالت فيه إن “Call of duty صنعت للجميع والصورة المسيئة للمسلمين وضعت بشكل خاطئ، وتمت إزالتها، ولم يكن من المفترض ظهورها في اللعبة”.

وتابع البيان “نحن نعتذر بشدة، ونتخذ كل الإجراءات اللازمة داخل الشركة لفهم وتفادي مثل هذه الأخطاء في المستقبل”.

 

ودعا الناشط والحقوقي تركي الشلهوب إلى حذف اللعبة وجعل تقييمها نجمة واحدة.

 

واعتبر الناشط فهد الغفيلي أن “أقل ما يقدمه المسلم غيرة على القرآن الكريم هو حذف اللعبة”.

 

وقال مشارك في حملة المقاطعة إن “الاعتذار غير كاف”.

وعبّر مغرد عن أسفه من أن الأمر يتكرر كثيرا مع ألعاب ومسلسلات تتضمن إساءة للإسلام، واعتبر أن المقاطعة وإفشال المنتَج هي الحل.

وقال حساب باسم إبراهيم إن “الأديان الأخرى لا تتعرض لما يتعرض له الإسلام كل مرة” ولذلك على المسلمين أن يقوموا برد فعل.

وحث الناشط عبد العزيز الحضيف محبي اللعبة على عدم التراجع، موضحا أن “ديننا أهم”.

وحازت اللعبة على عدة جوائز قبل أن تصدر الشركة سلسلة مستوحاة منها، وتدور أحداثها خلال الحرب العالمية الثانية.

وتعتبر شركة (أكتيفجن) المطورة للعبة، واحدة من أكبر ناشري ألعاب الفيديو الخارجية في العالم وكانت أكبر ناشر للألعاب في الولايات المتحدة في عام 2016.

المصدر : الجزيرة مباشر

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