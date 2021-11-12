القرآن الكريم على الأرض.. مشاهد مسيئة للإسلام في لعبة إلكترونية والشركة المطورة ترد (فيديو)

أثار الإصدار الجديد من لعبة (Call of duty) غضب الكثير من مستخدميها من العرب والمسلمين بسبب مشاهد مسيئة للإسلام.

وأظهر مقطع من اللعبة صفحة من القرآن الكريم ملقاة على الأرض، ما دفع عددا كبيرا من الناشطين إلى تدشين حملة لمقاطعة اللعبة.

وطالب الناشطون الشركة المطورة للعبة بحذف اللقطة المسيئة، وهو ما تفاعلت معه الشركة مساء الخميس، وأصدرت بيانا تعتذر فيه عن الصورة.

صور مسيئة للمسلمين في لعبة #Call_of_duty ! والشركة المطورة تعتذر pic.twitter.com/c3P2DglPuW — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) November 11, 2021

وتحت وسم بعنوان (No Call of duty) دعا ناشطون للامتناع عن شراء اللعبة، فيما حذف آخرون التطبيق من قائمة الألعاب على أجهزتهم.

وأصدر الحساب الرسمي للشركة المطورة للعبة بيانا قالت فيه إن “Call of duty صنعت للجميع والصورة المسيئة للمسلمين وضعت بشكل خاطئ، وتمت إزالتها، ولم يكن من المفترض ظهورها في اللعبة”.

وتابع البيان “نحن نعتذر بشدة، ونتخذ كل الإجراءات اللازمة داخل الشركة لفهم وتفادي مثل هذه الأخطاء في المستقبل”.

pic.twitter.com/bgXV178fPg — Call of Duty Middle East (@CallofDutyARA) November 11, 2021

ودعا الناشط والحقوقي تركي الشلهوب إلى حذف اللعبة وجعل تقييمها نجمة واحدة.

لعبة Call of Duty تتعدى على كتاب الله، احذفوها من أجهزتكم واجعلوا تقييمها نجمة واحدة.#No_Call_of_Duty — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) November 11, 2021

واعتبر الناشط فهد الغفيلي أن “أقل ما يقدمه المسلم غيرة على القرآن الكريم هو حذف اللعبة”.

حذف لعبة Call of Duty من الأجهزة المحمولة.

أقل شيء يقدمه المسلم غيرةً على القرآن الكريم.#No_Call_of_Duty pic.twitter.com/Kq47cVKqvf — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) November 11, 2021

وقال مشارك في حملة المقاطعة إن “الاعتذار غير كاف”.

الاعتذار لا يكفي.. لأنه من يعتذر مرة ومرتين، سيعتذر للمرة الثالثة والرابعة لأنه سيكرر نفس الخطأ.. الكرة في ملعبنا والهمة هي بمقاطعة ألعاب الشركة وطلب استرجاع للأموال على لعبة فانغارد ووضع أقل تقييم للعبة على كل منصة! حينها سنعلم أي منقلب ينقلبون!!#No_Call_of_Duty https://t.co/6t2F1CdxV7 — Rocky عقيد الفيفا 🇵🇸 (@RockyFIFA10) November 11, 2021

وعبّر مغرد عن أسفه من أن الأمر يتكرر كثيرا مع ألعاب ومسلسلات تتضمن إساءة للإسلام، واعتبر أن المقاطعة وإفشال المنتَج هي الحل.

#No_Call_of_Duty

ما ادري وش صاير.. بس ودي اقول كلام

شايفين لعبه او فلم او مسلسل لما يقدم حاجة مسيئة للصين وش يصير بمنتجهم؟ اما يجبرون يعدلون عليه ويقدمون اعتذار وألا يفشل المنتج فشل ذريع لدرجه ما عاد احد يتجرأ يزعلهم😂

بالمقابل احنا الحاله ذي تتكرر كل سنة اكثر من مره مع الاسف — Nanika | The Elden Lord (@Nanika66) November 11, 2021

وقال حساب باسم إبراهيم إن “الأديان الأخرى لا تتعرض لما يتعرض له الإسلام كل مرة” ولذلك على المسلمين أن يقوموا برد فعل.

#No_Call_of_Duty الا الدين في الاخير هي لعبه بحصل الف غيرها المهزله هذي يوضع لها حد او خل العابهم لهم و نشوف لعبة تحترمنا ما عمري شفت لعبة تستهزء بأديان ثانية الا الاسلام مستسهلينه في الاستهزاء لكن خل نعلمه من هم المسلمين pic.twitter.com/PGS1mTYWLN — إبراهيم. (@ibrdos) November 11, 2021

وحث الناشط عبد العزيز الحضيف محبي اللعبة على عدم التراجع، موضحا أن “ديننا أهم”.

البعض سوف يحاول ان يثبطك ويحبطك، لا تلتفت وواصل، وتأكد ان ما تقوم به نصرة لدينك، لن نسمح لأحد بأن يتجاوز علينا وعلى ديننا، اعرف ان هناك محبين كثر لهذه اللعبة ولكن ديننا أهم من لعبة تقوم بإهانة ديننا وكلام ربنا، ان لم نقول كلمتنا الأن فمتى نقولها؟ #No_Call_of_Duty — عبدالعزيز الحضيف 🇨🇦🇸🇦 (@Hudhaif9) November 11, 2021

وحازت اللعبة على عدة جوائز قبل أن تصدر الشركة سلسلة مستوحاة منها، وتدور أحداثها خلال الحرب العالمية الثانية.

وتعتبر شركة (أكتيفجن) المطورة للعبة، واحدة من أكبر ناشري ألعاب الفيديو الخارجية في العالم وكانت أكبر ناشر للألعاب في الولايات المتحدة في عام 2016.