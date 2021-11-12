عواصف وسيول غير مسبوقة.. مياه الأمطار تُحدث حفرة تبتلع السيارات في صقلية (فيديو)

تعيش جزيرة صقلية الإيطالية، منذ نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عاصفة غير مسبوقة مصحوبة بأمطار غزيرة وسيول نتج عنهما حفرة كبيرة ابتلعت السيارات في بلدة شاكا.

وتسببت مياه الأمطار الغزيرة والمنهمرة بشدة، أمس الخميس، إلى إحداث حفرة ضخمة في أحد طرقات بلدة شاكا أدت إلى ابتلاع السيارات وهددت مجمعا سكنيا.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات بعد انهيار جزء من الطريق بجوار المنازل.

وعمل رجال الإنقاذ طوال الليل لإجلاء السكان المحاصرين في منازلهم بسبب مياه الفيضانات.

وأكدت فرق الحماية المدنية أنها نفذت أكثر من 100 عملية بين مدينتي أغريجينتو وتراباني غربي الجزيرة، حتى مساء الخميس.

#Maltempo, 100 gli interventi svolti dai #vigilidelfuoco per le forti piogge che hanno colpito le province di #Agrigento e #Trapani. Nella clip il salvataggio effettuato stanotte a Mazara del Vallo (TP) di tre persone bloccate in casa dall'acqua [#11novembre 11:00] pic.twitter.com/8wc04Kv8pJ — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 11, 2021

وتعيش الجزيرة الإيطالية، منذ نهاية أكتوبر الماضي، عاصفة غير مسبوقة مصحوبة بأمطار غزيرة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المدن وإغراق المحلات التجارية وجرفت القوارب كما أجبرت السلطات على إغلاق المدارس.

وفي 4 نوفمير/تشرين الثاني الجاري، أعلنت سلطات الجزيرة مصرع 10 أشخاص جراء السيول والانهيارات الأرضية.

وأفادت تقارير إعلامية أنه تم تسجيل عدد من المفقودين في مدن الجزيرة بسب بالأمطار الغزيرة ومحاصرة المياه للسكان داخل البيوت.