“خبازة المخيم”.. أم خالد لاجئة سورية ذاع صيتها في منطقة عكار بلبنان (فيديو)

دفع غلاء الأسعار في لبنان، الذي وصل إلى ربطة الخبز، أهالي المخيمات من اللاجئين السوريين إلى البحث عن بدائل لتوفير قوتهم اليومي.

أم خالد واحدة من هؤلاء، وهي ستينية لجأت مع عائلتها إلى مخيم عكار شمالي لبنان، فتحولت إلى أشهر امرأة فيه.

تستيقظ أم خالد في الساعات الأولى من فجر كل يوم، وتبدأ مهمتها بتحضير عجين الخبز، قبل أن تحمّصه على نار الأغصان بشكل تقليدي قرب خيمتها المهترئة.

التقت الجزيرة مباشر بـ”خبازة المخيم” كما يسميها أهله، وقالت إن ما دفعها إلى تحمل هذا العناء هو عجز العائلة على شراء ربطة خبز.

لم يقف العوز في طريق الستينية، وهي واحدة من أهالي سوريا الذين أخرجتهم الحرب من ديارهم، بل كان دافعا لها وفكرت رغم تقدم سنها في تحضير الخبز كل يوم لأبنائها وأحفادها ثم جيرانها حتى داع صيت خبز أم خالد.

أصبح مخيم عكار وكل المناطق المجاورة تعتمد خبز أم خالد على مائدتها اليومية، ما يجعلها تبدأ بخبزه باكرا ولا تنتهي إلا في الساعة العاشرة.

جوع قاتل

وفي 2019 توفي 517 شخصاً على الأقل غالبيتهم أطفال في مخيم الهول، لأسباب أبرزها سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية لحديثي الولادة.

وحذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في وقت سابق من أن الانكماش الاقتصادي الناجم عن وباء كورونا دفع بمئات الآلاف من اللاجئين السوريين في الشرق الأوسط إلى أوضاع أكثر يأسا من أي وقت مضى وزاد من احتياجاتهم الإنسانية.

وارتفع عدد اللاجئين الذين يفتقرون إلى الموارد الأساسية نتيجة لحالة الطوارئ الصحية العامة، في حين تواجه المجتمعات المضيفة في بلدان الجوار السوري صعوبات مماثلة.

وخسر العديد من اللاجئين مصادر دخلهم الشحيحة أصلاً، مما أجبرهم على خفض مستوى احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء.

أزمة لبنان

وكانت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أفادت في سبتمبر/أيلول، بأن الفقر تفاقم في لبنان إلى حد هائل في غضون عام واحد فقط ليطال 74% تقريبا من مجموع السكان.

🛑 يطال الفقر 74% تقريبًا من مجموع السكان في #لبنان❗ ومع أخذ أبعاد أوسع من الدخل في الاعتبار، كالصحة والتعليم والخدمات العامة، تصل نسبة الذين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد إلى 82% من السكان. هذا أبرز ما ورد في الدراسة التي أصدرتها #الإسكوا #اليوم 👈 https://t.co/jQchtdpuby pic.twitter.com/zywLt2buiE — ESCWA (@UNESCWA) September 3, 2021

وتأتي الدراسة بعد عام من إصدار الإسكوا تقديراتها بشأن ارتفاع معدلات الفقر في لبنان عام 2020 إذ أشارت حينها إلى أن الفقر طال 55% من السكان تقريبًا بعد أن كانت نسبتهم 28% عام 2019.

وفي تحديث جديد للبيانات ذكرت الدراسة أن نسبة الفقر المتعدد الأبعاد تضاعفت تقريبًا بين عامي 2019 و2021 من 42% إلى 82%.