بعد الموافقة على إضافة “يرقات خنفساء”.. الجراد ينضم إلى قائمة الطعام المعتمدة في أوربا

أضاف الاتحاد الأوربي الجراد إلى قائمته للأغذية المعتمدة، الجمعة، في إطار مساعي التكتل إلى تشجيع منظومة زراعية وغذائية أكثر استدامة.

وهذه هي المرة الثانية التي تجيز فيها بروكسل تناول البشر لحشرة “آمنة” بعد الموافقة على إضافة يرقات خنفساء (تينبريو مولتور) الصفراء المجففة لقائمتها، في يونيو/حزيران الماضي.

ومن المحتمل أن تكون (الجداجد) أو ما يعرف بصرصار الليل الحشرة الثالثة على القائمة قريبا.

وقالت المفوضية الأوربية التي أجازت تناول الجراد المهاجر كغذاء بشري، إنه سيتم تسويق الجراد كوجبة خفيفة أو كمكون غذائي إما في أشكال مجففة أو مجمدة بعد إزالة الأجنحة والأرجل أو كمسحوق.

وقالت الهيئة الأوربية لسلامة الأغذية إن حشرات الجراد البالغة تحتوي على نسبة عالية من البروتين ولا توجد مخاوف تتعلق بالسلامة من تناولها.

وأشارت إلى أن تناولها قد يثير ردود فعل تحسسية لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية من القشريات والعث والرخويات.

ووفقا لدراسة أجراها باحثون من جامعة روما نشرت في 2019، فإن تناول الجراد والنمل والديدان القشرية يمكن أن يحمي من السرطان، لأنه يحتوي على مضادات أكسدة أكثر من عصير البرتقال بخمسة أضعاف.

وبالمقابل، تم تسجيل بعض المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع مستويات الرصاص في الجراد المجفف من المكسيك، والتي تبين أنها تزيد مستويات الرصاص في الدم لدى الأطفال والنساء الحوامل اللاتي استهلكنه.