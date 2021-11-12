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منوعات|سوريا

“أصحاب الهمم العالية”.. مباراة في إدلب السورية لمبتوري الأطراف (فيديو)

مباراة في إدلب لمبتوري الأطراف
12/11/2021

شارك رجال وشباب من محافظة إدلب السورية، الجمعة، في مباراة كرة قدم استثنائية بالنظر إلى أن لاعبي الفريقين من مبتوري الأطراف.

وانقسم اللاعبون إلى فريقين أطلقا عليهما اسمي إدلب وعفرين في تحدي واضح للصعاب ومحاولة للتغلب على أي آثار سلبية خلفتها الحرب.

واستعان اللاعبون بعكازاتهم خلال المباراة وجميعهم فقدوا بعض أطرافهم خلال الحرب السورية في مدينة إدلب شمال سوريا.

ونشر الصحفي السوري أنس المعرواي مقطع فيديو يوثق المباراة بين أصحاب الهمم العالية.

وعلق المعراوي على المقطع “أصحاب الهمم العالية، مباراة بين فريقي إدلب وعفرين في مدينة إدلب قبل قليل رسالة لمن فقد طرف من أطرافه وخاصة في سوريا”.

وأضاف “همم عالية ونشاط ولا كأنهم فاقدون أي شيء من أطرافهم، كل لاعب فقد رجلًا والحارس فقد يدًا من يديه”.

وتابع “هذه رسالة إلى كل من فقد أطرافه خلال المعارك، وخلي همتكم عالية”.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي

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