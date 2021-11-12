“أصحاب الهمم العالية”.. مباراة في إدلب السورية لمبتوري الأطراف (فيديو)

شارك رجال وشباب من محافظة إدلب السورية، الجمعة، في مباراة كرة قدم استثنائية بالنظر إلى أن لاعبي الفريقين من مبتوري الأطراف.

وانقسم اللاعبون إلى فريقين أطلقا عليهما اسمي إدلب وعفرين في تحدي واضح للصعاب ومحاولة للتغلب على أي آثار سلبية خلفتها الحرب.

واستعان اللاعبون بعكازاتهم خلال المباراة وجميعهم فقدوا بعض أطرافهم خلال الحرب السورية في مدينة إدلب شمال سوريا.

ونشر الصحفي السوري أنس المعرواي مقطع فيديو يوثق المباراة بين أصحاب الهمم العالية.

أصحاب الهمم العالية

مباراة بين فريقي ادلب وعفرين في مدينة ادلب قبل قليل

رسالة لمن فقد طرف من أطرافه وخاصة في سوريا. pic.twitter.com/Cj9N8p99Ug — انس المعراوي (@anasanas84) November 12, 2021

وعلق المعراوي على المقطع “أصحاب الهمم العالية، مباراة بين فريقي إدلب وعفرين في مدينة إدلب قبل قليل رسالة لمن فقد طرف من أطرافه وخاصة في سوريا”.

وأضاف “همم عالية ونشاط ولا كأنهم فاقدون أي شيء من أطرافهم، كل لاعب فقد رجلًا والحارس فقد يدًا من يديه”.

وتابع “هذه رسالة إلى كل من فقد أطرافه خلال المعارك، وخلي همتكم عالية”.