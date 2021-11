هندوس يستحمون في نهر “مقدس” تكسوه رغوة سامة (فيديو)

غطت طبقة من الرغوة السامة أجزاء من نهر مقدس بالقرب من العاصمة الهندية نيودلهي، يوم الأربعاء، حيث تجمع الهندوس على ضفافه للاحتفال بعيد ديني واستحم بعض المصلين في المياه.

وتشكل الزبد الأبيض، وهو مزيج من مياه الصرف الصحي والنفايات الصناعية، خلال الأسبوع الماضي في أجزاء من نهر (يامونا)، أحد روافد نهر (الغانج المقدس لدى الهندوس)، الذي ينبع على بعد 1376 كيلومترا، بدءاً من مرتفعات الهيمالايا عبر عدة ولايات.

وتحتوي الرغوة السامة على مستويات عالية من الأمونيا والفوسفات يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الجهاز التنفسي والجلد، وفقًا للخبراء.

وتزامن وصول الزبد الأبيض مع مهرجان (شات بوجا) الهندوسي لإله الشمس (سوريا)، حيث تقدّم طقوس الشكر والعرفان إلى الشمس وهي مشرقة، تقديرا لمساهمتها في استمرار الحياة على الأرض.

ولم تمنع التحذيرات بشأن المواد السامة الموجودة بالرغوة بعض الهندوس من السباحة والصلاة في النهر المقدس.

