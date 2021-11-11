فرنسي يحطم الرقم القياسي عالميا في الوقوف على منطاد طائر (فيديو)

حطم شاب فرنسي يدعى ريمي أوفرارد الرقم القياسي العالمي لوقوفه على منطاد الهواء الساخن الطائر في الجو على ارتفاع 4016 مترًا.

وقام ريمي (28 عاما) بهذا التحدي، الأربعاء، خلال حدث التضامن الفرنسي (تيليثون) وهو حفل خيري يشغل البث التلفزيوني أو الإذاعي لساعات طويلة قد تصل لأيام حيث توقف البرامج اليومية من أجل جمع التبرعات لأهداف خيرية أو سياسية.

وتمكن ريمي من البقاء فوق منطاد طائر في منطقة شاتورو في غرب فرنسا حتى ارتفاع 4016 مترًا.

واستغرقت رحلة المنطاد وتحقيق الرقم القياسي قرابة ساعة ونصف.

وكان الهدف في البداية بلوغ 3637 مترًا في إشارة إلى رقم الهاتف 3637 الخاص بحملة التيليثون.

Pour le #Telethon Rémi Ouvrard s'est lancé un défi : monter à 3637m d'altitude, accroché sur le toit d'une montgolfière🎈 @F3PoitouChtes @Telethon_France pic.twitter.com/T5eDVly9Nt — Malvina Raud (@malvinaraud) November 10, 2021

وحول المغامرة، قال ريمي في تصريحات صحفية إن اتجاه الريح “كان جيدا وهو ما ساعده في تحقيق هذا الرقم القياسي”.

وأضاف “كل الظروف كانت مثالية للقيام بهذه الرحلة”.

يشار إلى أن والد ريمي، جان دانيال أوفرارد وهو طيار متمرس من تولى قيادة المنطاد أثناء القيام بهذه المغامرة.