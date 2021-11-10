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منوعات|ألمانيا

مصرية تبهر لجنة التحكيم في النسخة الألمانية من برنامج للمواهب (فيديو)

ليلى غالب ذا فويس
السعادة على وجه ليلى بعد تأهلها للمنافسات (يوتيوب)
10/11/2021-|آخر تحديث: 10/11/202111:00 PM (مكة المكرمة)

نجحت شابة مصرية في التأهل لمنافسات النسخة الألمانية من برنامج (ذا فويس) بعد أن أبهرت لجنة تحكيم البرنامج بأداء أغنية كلاسيكية للمغنية الإنجليزية جولي آندروز.

وأشادت السفارة الألمانية في القاهرة عبر حسابها على فيسبوك بأداء ليلى غالب، التي تدرس في ألمانيا، مشيرة إلى أنها أول مصرية تشارك في النسخة الألمانية من البرنامج وتتأهل “للمنافسات من بين أكثر من 10 آلاف مشترك”.

وأوضحت السفارة أن ليلى درست في إحدى المدارس الألمانية في مصر قبل سفرها إلى ألمانيا لمتابعة دراستها الجامعية.

وبدا انبهار أعضاء لجنة التحكيم بصوت ليلى منذ بداية أدائها، واختارها أحد أعضاء اللجنة بعد نحو 25 ثانية فقط من بداية غنائها.

وضغط بقية أعضاء اللجنة على الزر تباعا ليعلنوا تأهل ليلى إلى منافسات البرنامج ورغبتهم في ضمها لفرقهم.

وظهرت السعادة على وجه أفراد عائلة ليلى، خاصة والدتها، خلال متابعتهم للعرض الذي قدمته عبر برامج التواصل.

وأعربت ليلى، عبر صفحتها على فيسبوك، عن سعادتها بما حققته ودعت الجميع لدعمها ومتابعتها خلال رحلتها القادمة.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن ليلى كانت تغني في الأوبرا في مصر قبل سفرها إلى ألمانيا، وسبق أن شاركت في عدة عروض كبرى.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع وصحف مصرية

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