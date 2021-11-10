5 وصفات لحساء شتوي جديد ولذيذ (فيديو)

مع بدء درجات الحرارة في النزول تدريجيا وتنامي الإحساس بالبرودة لا يوجد ما هو أفضل من صحن حساء جيد دافئ وسريع التحضير بمكونات جديدة وغير اعتيادية.

وينصح موقعا (غورمانديز) و(كويزيناز) الفرنسيان بهذه الأطباق من الحساء لفصلي الشتاء والخريف.

1- حساء الجزر بالكاري

من أجل تعزيز المناعة في فصل الشتاء نقدم لكم حساء (الجزر بالكاري) وهو من الأطباق المناسبة لجميع الأعمار ويمكن تحضيره في 25 دقيقة.

نبدأ بوضع ملعقتي طعام من زيت الزيتون ثم إضافة الجزر والبصل بعد تقطيعهما مكعبات صغيرة لتشويحهما.

إضافة لتر من مرقة الدجاج المعدة مسبقا أو مكعبات مرقة صناعية ولتر من الماء إلى الخضار وتركها تنضج لمدة 10 دقائق.

نضيف ملعقة كبيرة من الكاري والملح والفلفل الأسود إلى الخليط.

نترك الخليط ينضج لمدة 15 دقيقة ثم طحنه بأداة الطحن الكهربائية.

يمكن إضافة 4 مكعبات من الجبن المطبوخ المثلث إلى الخليط في نهاية مراحل الإعداد لمزيد من النكهات.

2- حساء كريمة الكستناء

يحرص كثير من الناس على شراء الكستناء (أبو فروة) في فصل الشتاء لأكلها بعد شويها في الفرن لكن قليلين يقومون بطهيها كحساء منزلي شهي.

إعداد حساء الكستناء بالكريمة يحتاج 55 دقيقة، ويتكون من الكستناء المقشرة ومرقة الدجاج وكريمة الطهي والبندق المقشر والملح والفلفل الأسود.

نبدأ بوضع الكستناء في وعاء يحتوي على نحو لتر من مرقة الدجاج ونتركها تنضج لمدة 30 دقيققة.

في حالة استخدام الكستناء المعلبة قد لا تحتاج الوصفة أكثر من 10 دقائق لإعدادها.

بعد أن تنضج الكستناء نضيف البندق بعد تقطيعه إلى شرائح رفيعة.

نمزج خليط الكستناء والبندق والمرقة وكريمة الطهي بأداة الطحن الكهربائية (ميكسر) ثم نضيف الملح والفلفل.

يمكن تزين الصحن بشرائح البندق والخبز المحمص.

3- حساء تورتيليني بالطماطم والسبانخ

يحتاج إعداد هذا الحساء نحو 30 دقيقة.

نضع في وعاء ملعقتين من زيت الزيتون أو قطعة زبدة صغيرة وقطع من البصل نتركها تنضج على نار متوسطة حتى تصبح طرية ثم نضيف ملعقة من الطحين.

نضيف 3 حبات من الثوم و قليل من معجون الطماطم ومرقة الدجاج وعندما تبدأ المكونات في الغليان نضيف التورتيليني (نوع معكرونة على شكل حلقات) والملح والفلفل حسب الرغبة.

نترك الخليط يغلي لمدة 7 دقائق على الأقل ثم نضيف له قليل من كريمة الخفق و السبانخ والريحان.

نترك الوصفة تنضج حتى تذبل السبانخ.

يضاف إلى هذا الحساء جبن البارميزان.

4- حساء البطاطا الحلوة والفول السوداني

تظهر البطاطا الحلوة في غالبية الدول مع حلول فصليّ الخريف والشتاء لذا ينصح باستغلال توافرها في الأسواق للاستفادة من فوائدها الغذائية باعتبارها مصدر غني بالألياف والفيتامينات.

ولتحضير هذا الحساء نقوم بتسخين الزيت أو الزبدة في وعاء على نار متوسطة.

نضيف البصل والبطاطا الحلوة والملح والفلفل الأسود حسب الرغبة ونترك المكونات لدقائق.

نضيف زبدة الفول السوداني ومرقة الدجاج ونترك المزيج 15 دقيقة حتى يغلي ثم نقوم بخفض النار عليه.

نقوم بطحن الخليط حتى يتحول إلى مزيج متجانس يشبه الحساء الناعم.

يمكن إضافة الكرفس والثوم والزنجبيل إلى هذا الحساء.

ويمكن تزيين صحن الحساء بالمكسرات مثل الجوز والبيكان.

5- حساء العدس وحليب جوز الهند

نضع العدس في قدر واسع على نار متوسطة ثم نضيف إليه قطع من الجزر والبصل والكركم والزنجبيل والثوم والملح والفلفل الأسود ونمزج المكونات.

نضيف مرقة الدجاج ونترك الخليط حتى ينضج العدس.

نضيف حليب جوز الهند ونترك الخليط لمدة 10 دقائق على نار متوسطة.

يمكن الاستغناء عن مرقة الدجاج في هذه الوصفة واستبدالها بحليب جوز الهند المخفف بالماء.

يقدم الحساء مع إضافة قليل من عصير الليمون عليه.