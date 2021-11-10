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منوعات|مصر

يعمل 16 ساعة يوميا.. بطل رياضي مصري يتحول لبائع كبدة في الشارع (فيديو)

10/11/2021-|آخر تحديث: 10/11/202102:01 PM (مكة المكرمة)

رصدت الجزيرة مباشر قصة البطل الرياضي المصري والحائز على ميداليات ذهبية في مجال رفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة، عبد العزيز حمدي، وعودته لمجال بيع الأكلات السريعة في الشارع.

وقال حمدي إنه كان يلعب رياضة رفع الأثقال لذوي الاحتياجات الخاصة، والتحق بالمنتخب المصري وحقق ميداليتين ذهبيتين عالميتيين، فضلا عن مشاركته في بطولات محلية.

وبابتسامة تعلو وجهه أشار حمدي إلى أنه تحول من بطل رفع أثقال إلى صاحب عربة طعام.

وأصيب البطل المصري بشلل الأطفال في صغره الأمر الذي أثر على حياته اليومية، لكنه يؤكد أنه غير معترف بالإعاقة الحركية التي لديه، ويعمل يوميا 16 ساعة ليؤمن قوت يومه.

المصدر : الجزيرة مباشر

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