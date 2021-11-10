بيع نسخة من أول جهاز كمبيوتر أنتجته “آبل” مقابل 400 ألف دولار (فيديو)

بيع جهاز كمبيوتر خشبي من طراز (آبل-1)، وهو أول حاسوب طرحته شركة “آبل” للتكنولوجيا، مقابل 400 ألف دولار في مزاد الثلاثاء في الولايات المتحدة.

وطرحت (آبل) أجهزة هذا الطراز في الأسواق عام 1976 ولم يتبقَ منه سوى بضع عشرات في العالم.

وعرضت دار (جون موران) للمزادات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، هذه النسخة للمزاد العلني مقابل سعر يراوح بين 400 ألف و600 ألف دولار.

واشترى أستاذ جامعي الجهاز عام 1976 ثم أعاد بيعه بعدها عام 1977 إلى طالب لديه احتفظ به حتى اليوم.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الطالب دفع 650 دولار ثمنا للجهاز.

وكانت أجهزة (آبل 1)، عام 1976، من نماذج الحواسيب الشخصية القليلة المجمّعة (مع مكونات ملتحمة على اللوحة الأم، لكنها كانت تباع في كثير من الأحيان من دون صندوق الحاسوب أو لوحة المفاتيح).

وما يزيد في تفرد النسخة أن علبتها مصنوعة من خشب (الكوا) من جزر هاواي، وهي واحد من ستة أجهزة فحسب مزودة بخشب من هذا النوع، بحسب كتيّب دار المزادات.

وتم بيع نسخة الجهاز مع شاشة من صنع شركة (باناسونيك) من طراز عام 1985.

ولم تنتج الشركة -التي أسسها ستيف فوزنياك وستيف جوبز- سوى 200 نسخة من طراز (آبل-1)، وتم تجميعها كلها يدويا عند جوبز.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن خبراء أنه تم إحصاء 60 جهاز (آبل-1) فقط حاليا، لكن 20 منها فحسب بينها ذلك الذي طرحته دار (جون موران) ما زالت تعمل.

وعام 2014، جرى بيع جهاز (آبل-1) كان لا يزال صالحاً للعمل بأكثر من 900 ألف دولار في مزاد علني.