بسبب إنفلونزا الطيور.. اليابان تعدم 143 ألف دجاجة وألمانيا تسجل تفشيا جديدا

أعلنت وزارة الزراعة اليابانية ،اليوم الأربعاء ، أنها اكتشفت أول ظهور لإنفلونزا الطيور هذا الموسم بعد رصد حالة “إنفلونزا طيور شديدة العدوى” في مزرعة شمال شرقي البلاد.

وأضافت الوزارة في بيان أنه يجري التخلص من نحو 143 ألف دجاجة في المزرعة الواقعة بمدينة يوكوتي بمقاطعة أكيتا. وقالت إنها حظرت الدخول لمناطق تصل إلى 10 كيلومترات من الموقع.

وقالت الوزارة “في ظل الوضع الراهن في اليابان لا نعتقد أن هناك أي احتمال لانتقال إنفلونزا الطيور إلى البشر من خلال تناول لحوم أو بيض الدجاج”.

وفي الشتاء الماضي شهدت اليابان أسوأ موسم من إنفلونزا الشتاء في المزارع حيث أعدمت أكثر من 3 ملايين دجاجة وتضررت ربع مقاطعات البلاد.

ألمانيا تسجل حالة تفش جديدة

من جانبها قالت السلطات الألمانية ،أمس الثلاثاء، إنها رصدت تفشيا لفيروس إنفلونزا الطيور (إتش 5 إن1) في مزرعة أخرى بشمال شرق البلاد.

وقالت وزارة الزراعة والبيئة إنه تأكد وجود المرض في مزرعة صغيرة في (هوهنكيرتشن بولاية مكلنبورغ فوربومرن)، وأن هذه ثالث حالة تفش في الولاية.

وتنتقل إنفلونزا الطيور عادة عن طريق الطيور المهاجرة، وهي تنتشر بسرعة في أوربا مما أثار مخاوف في قطاع الدواجن بعد تفش سابق أدى إلى إعدام عشرات الملايين من الطيور وفرض قيود على التجارة الدولية.

ورصدت ألمانيا المرض في مزرعة( أوز )بشمال البلاد في 27 من الشهر الماضي.

وقالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان الإثنين إن بولندا رصدت الفيروس في عدة مزارع للدواجن يصل إجمالي عدد الطيور فيها إلى نحو 650 ألفا.

ووضعت الحكومة الفرنسية البلاد بالكامل في حالة تأهب قصوى يوم الجمعة لمواجهة إنفلونزا الطيور ومددت إلزاما بإبقاء جميع الدواجن داخل الحظائر.