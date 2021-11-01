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منوعات|البرازيل

نفذوا هجمات جريئة.. مقتل 25 لص بنوك في اشتباكين مع الشرطة البرازيلية (فيديو)

صورة نشرتها شرطة ميناس جيرايس تُظهر أسلحة استولت عليها في العملية الواسعة التي قُتل فيها 25 عضوا من عصابة لصوص البنوك (الفرنسية)
1/11/2021-|آخر تحديث: 1/11/202111:32 AM (مكة المكرمة)

قالت السلطات في ولاية ميناس جيرايس البرازيلية الأحد إن ما لا يقل عن 25 شخصا يشتبه بأنهم لصوص بنوك لقوا حتفهم في اشتباكين مع الشرطة.

وقع الحادثان بالقرب من مدينة فارجينها بالولاية نتيجة لعملية مشتركة بين شرطة ولاية ميناس جيرايس وشرطة الطرق السريعة الاتحادية للقضاء على عصابة لصوص البنوك التي شنت عددا من الهجمات الجريئة في المنطقة.

واقتحمت قوات الأمن مزرعتين حيث كان “أعضاء في منظمة إجرامية متخصصة في عمليات السطو المسلح على المصارف وأجهزة الصراف الآلي” يخططون لمهاجمة عدد من فروع البنوك في المدينة.

وفي إحدى المزرعتين، أدى تبادل إطلاق النار مع الشرطة إلى مقتل “18 شخصًا”، بينما أسفر الهجوم على المزرعة الثانية عن سقوط كثير من الضحايا، حسب ما أفاد مصدر في الشرطة، موضحًا أن ليس هناك ضحايا في صفوف الشرطة.

وشن لصوص بنوك سلسلة من الهجمات الجريئة في جميع أنحاء البرازيل هذا العام مستهدفين بنوكًا في مدن إقليمية صغيرة.

ونشرت الشرطة تسجيلًا مصورًا، كشفت فيه ما قالت إنها الأسلحة التي كانت بحوزة اللصوص.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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