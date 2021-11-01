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منوعات|مصر

بعد تسمم 47 سائحا.. إغلاق فندق في الغردقة والنيابة المصرية تفتح تحقيقا

منظر عام لأحد منتجعات الغردقة (رويترز)
1/11/2021-|آخر تحديث: 1/11/202111:30 AM (مكة المكرمة)

قررت السلطات المصرية إغلاق فندق بمدينة الغردقة على البحر الأحمر بعد إصابة عدد من السياح بتسمم عقب تناولهم وجبات به.

وأعلنت النيابة المصرية مساء أمس الأحد تعرض 47 سائحًا من 3 جنسيات للإعياء في أحد فنادق مدينة الغردقة واحتجاز 3 مسؤولين عن التغذية لحين ورود التحريات الأمنية.

وقالت النيابة في بيان “إن المستشار حماده الصاوي النائب العام أمر فتح تحقيق عاجل في واقعة تعرض 47 سائحًا للإعياء في أحد فنادق مدينة الغردقة”.

كما قرر الصاوي احتجاز 3 من القائمين على الأغذية والأطعمة والمشروبات لحين ورود تحريات الشرطة في الواقعة.

وأفادت النيابة بأنه ورد بلاغ يوم السبت يتعرض 14 سائحًا من إستونيا في فندق للإعياء عقب تناولهم وجبة عشاء هناك وجرى نقلهم إلى المستشفى، وأنها أجرت معاينة لمقر الفندق وسحبت عينات من الأغذية ومصادر المياه لفحصها.

وأضافت “تبين أثناء المعاينة تعرض 29 شخصًا آخرين من روسيا إلى الإعياء وكذلك 4 أشخاص من التشيك وتوجههم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وأن السياح منهم من تماثل الشفاء بينما لا يزال آخرون تحت الملاحظة العلاجية”.

وأوضحت النيابة أنها قررت سؤال نزلاء الفندق ممن تناولوا ذات الوجبات ولم يصبهم أي إعياء، وأنها استجوبت مساعد مدير الأغذية والمشروبات ومسؤول الجودة بالفندق وكبير الطهاة به فيما نُسب إليهم من اتهامات فأنكروا، فأمرت باحتجازهم مع تكليف الشرطة بالتحري عن الواقعة.

وأفادت النيابة بأن قطاع الرقابة في وزارة السياحة قرر غلق الفندق لوجود خطورة على الصحة العامة وتعريض النزلاء للخطر وعدم التزامه بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية بالإضافة إلى إيقاف مدير الفندق 3 أشهر لما بدر منه من مخالفات.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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