مشروب تذوقه ملوك ورؤساء عرب في بغداد.. تعرف عليه (فيديو)

تحوّل محل لعصير الزبيب وسط مدينة بغداد إلى واحد من معالم العراق التي تروي تاريخ البلد العريق.

انتقلت كاميرا الجزيرة مباشر إلى محل ( شربت زبيب حجي زبالة) لتروي حكاية محل زاره ملوك ورؤساء عرب وأعجبوا بما يقدمه.

استمر المحل صامدا لأكثرمن قرن من الزمن يروي عراقة البلد، فقد أسسه الحاج عبد الصاحب زبالة سنة 1900 لصنع عصير الزبيب.

وتعود غرابة التسمية إلى والدته التي كان يموت كل أولادها فأطلقت عليه هذا الاسم “حتى لا يخطفه الموت” حسب المعتقدات والأعراف السائدة آنذاك.

وقال الحاج محمد حفيد مؤسس المحل، “إن كل الملوك والرؤساء الذين حكموا العراق شربوا من عصيرهم”.

وقال صاحب المحل لكاميرا الجزيرة مباشر إن أبرز الشخصيات التي زارت المحل كان أحمد بن بلة أول رؤساء الجزائر بعد الاستقلال وملك المغرب الأسبق محمد الخامس وملك الأردن السابق الملك حسين مرفوقا بالرئيس العراقي الأسبق صدام حسين”.

وأوضح الحاج محمد أن المحل حافظ على طرازه التراثي البغدادي حتى أصبحت جدرانه تروي قصة من التاريخ، وقال إنه يحب الصور التي تخلد قصة المحل والتي يحرص على تعليقها.

وتعرض الحاج محمد في عهد صدام حسين، وفق ما قال “لمضايقات من رجال السلطة بسبب كم صور الرؤساء والشخصيات التي يعلقها”، إلا أنه أصر على ذلك معتبرا أنه تاريخ.

وأضاف للجزيرة مباشر”أن رجال الفن والفكر أيضا زاروا محله، ومنهم حسين أمين ومصطفى جواد وفؤاد عباس والفنان يوسف عمر وسليم البصري”، واصفا إياهم بالعمالقة.

ويميز شراب الزبيب، وفق صاحب المحل، أن فيه 48 فائدة والتي اختصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقول “يشد القلب ويطفئ الحرارة ويذهب بالبلغم ويطيب النفس”.

ويشهد المحل تزايد رواده خاصة من المثقفين لجودة طعمه وتراث تاريخه.

وقال أحد الرواد للجزيرة مباشر إنه يذكره بتراث بغداد، فيما اعتبره أحد الشباب مكاناً تراثياً، فيما شدد الحاج محمد أنه سيستمر وسيطور المحل ويسلمه إلى أيد أمينة من خلفائه.