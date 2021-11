اسم فيسبوك الجديد “ميتا”.. انتقادات في ألمانيا ومعناه بالعبرية يثير سخرية الإسرائيليين

اجتاحت موجة من السخرية مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيلي بعدما أعلنت شركة فيسبوك الأمريكية عن تغيير اسمها إلى (ميتا) بسبب معنى ذلك الاسم الجديد في اللغة والثقافة العبرية.

ويشير الاسم الجديد لفيسبوك في اللغة العبرية إلى مؤنث كلمة (ميت) أي (ميتة).

وتصدر وسم (FacebookDead) أي (موت فيسبوك) تغريدات الإسرائيليين على مواقع التواصل الاجتماعي منذ إعلان الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ عن اسم (ميتا) الجديد.

وقالت الخبيرة التقنية نيريت فايس على تويتر إن اسم الشركة الجديد “سيكون موضوعًا للسخرية في إسرائيل لسنوات طويلة بسبب معناه في العبرية”.

In Hebrew, *Meta* means *Dead* The Jewish community will ridicule this name for years to come.

وشاركت أيضًا مؤسسة زاكا الإسرائيلية، العاملة على ضمان دفن لائق لمن يتوفى من اليهود، في حملة السخرية التي تم تدشينها تحت وسم (FacebookDead) وكتبت على تويتر “لا تقلقوا، نحن نعمل على ذلك”.

ورد مستخدم على تغريدة زاكا قائلًا “شكرا لك (في إشارة إلى زوكربيرغ) على توفير سبب وجيه لجميع متحدثي العبرية للضحك”.

تكرار وغياب للإبداع

وانتقد خبراء اختيار شركة فيسبوك لتصميم شعارها الجديد المرافق لاسم (ميتا) وقالوا إنه “يفتقد للإبداع وبمثابة تكرار لرمز اللانهاية المعتاد”.

وقال بيل غاردنر مصمم شعارات وناشر تقرير سنوي حول الاتجاهات الحديثة في هذا المجال إن رمز اللانهاية أو ما يعرف باسم (شريط موبيوس) “استخدم عدة مرات من قبل ويعتمده المصممون على مر السنين”.

وأضاف أن الشعار وهو عبارة عن حلقة مستمرة أحادية الخط “كان رائجا جدًا في شعارات الشركات عام 2008”.

وأشار إلى أنه خلال إجرائه بحثا في قاعدة بيانات أبحاث الشعار الخاصة به (LogoLounge) وجد “نحو 1200 شعار يحتوي على نسخة من هذا الرسم من قبل”.

ولفت إلى أن مصممة الرسوم الدنماركية ماريا جرونلوند ابتكرت تصميمًا مشابهًا لشركة ناشئة تنتج أجهزة لتتبع نوم الأشخاص عام 2015 وحملت الشركة أيضًا اسم (ميتا).

وفي السياق، سخرت شركة ألمانية تدعى (إم سينس) تعمل في مجال الصحة من اسم شركة فيسبوك الجديد وشعارها.

وقالت على تويتر “نشعر بالفخر الشديد لاستلهام شركة فيسبوك شعارها من إحدى تطبيقاتنا الإلكترونية الخاصة بمرض الصداع النفسي”.

وأضافت في سبيل انتقاد مستويات الأمان في خدمات الشركة الأمريكية “ربما يستلهمون أيضًا إجراءات خصوصية البيانات لدينا”.

We are very honoured that @facebook felt inspired by the logo of our migraine app – maybe they’ll get inspired by our data privacy procedures as well 👀 🤓

#dataprivacy #meta #facebook pic.twitter.com/QY7cota36r

— M-sense Migräne (@msense_app) October 29, 2021