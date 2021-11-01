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منوعات|الهند

“النظارة مقابل العصير”.. قرد سارق يقايض شابا ويحصد ملايين المشاهدات (فيديو)

القرد السارق لم يعيد النظارات إلا بعد تأكده من الحصول على علبة عصير (مواقع التواصل)
1/11/2021-|آخر تحديث: 1/11/202102:43 PM (مكة المكرمة)

وثق شاب يدعى أدهيتيا إيير لحظة كوميدية جمعته بقرد قام بسرقة نظارته في مقطع مصور شاهده ما يزيد عن 26 مليون شخص على موقع إنستغرام.

وقال الشاب إن القرد السارق لم يعد النظارة  إلا بعد تأكده من الحصول على علبة عصير فواكه في حيلة أثبتت نجاحها.

وأرفق الشاب المقطع المصور بعبارة “إذا أخبرتك أن قردًا سرق نظارتي ولن يعيدها إليّ إلا إذا عرضت عليه علبة من العصير، فأنا أعلم أنك لن تصدق! لذلك حصلت على دليل”.

وأشارت الصحافة الهندية إلى أن فيديو القرد السارق هو الأكثر انتشارًا على وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع أجنبية + مواقع التواصل

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