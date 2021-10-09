هل كل ما ورد عن النبي محمد وحي من عند الله؟ (فيديو)

قال الدكتور فضل مراد أستاذ الفقه وأصوله في كلية الشريعة جامعة قطر إن الأصل في السنة التشريع حتى يرد خلاف ذلك.

وردا على سؤال “هل كل ما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله؟”، قال مراد للجزيرة مباشر إن الأصل في أقوال النبي التشريع حتى على مستوى المباح وعلى مستوى المصلحة، أما أفعاله فهي 4 أقسام:

بيان لمجمل: مثلما بيّن النبي أوقات الصلاة، فهذا دين وتشريع.

قسم خاص بالنبي: مثل زواجه من 9 نساء، فهذا خاص به وهذه سنة أوحى الله بها إليه وخاصة به صلى الله عليه وسلم.

قسم “جبلي”: مثل قراءة النبي لسورة “المؤمنون” في صلاة الفجر ثم إصابته بالسعال، فهنا ليس من السنة أن يسعل الإمام، لأن الأفعال “الجبلية” البحتة من الحب والبغض هي أمور نفسية.

ما فعله ابتداء: يقول الله عز وجل “لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة”.

هل كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وحي من عند الله؟#أيام_الله pic.twitter.com/lSVvHC2Ada — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 8, 2021

واختتم الدكتور فضل مراد حديثه قائلا “الأصل التأسي بفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ورد من الجبليات التي تصدر منه كإنسان، أما ما تعلق بتشريع في العبادات أو الأخلاق أو الحلال والحرام وأصول الإيمان فهذا واجب علينا، لأنها إما تفسير لمجمل أو بيان عملي لما ورد في القرآن أو ابتداء من النبي”.