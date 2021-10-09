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منوعات|الولايات المتحدة

الشرطة الأمريكية تسحل شابا أسود مصاب بالشلل في ولاية أوهايو (فيديو)

صورة من مقطع الفيديو الذي نشرته الشرطة الأمريكية (يوتيوب)
9/10/2021-|آخر تحديث: 9/10/202111:02 PM (مكة المكرمة)

نشرت شرطة مدينة دايتون بولاية أوهايو الأمريكية مقطع فيديو يظهر قيام أفراد من شرطة المدينة بإخراج رجل أسود من سيارته بالقوة رغم توضيحه أنه مصاب بشلل ولا يستطيع التحرك.

ووفقا للشرطة، اشتبه أفراد منها في السيارة التي كان يستقلها الرجل بعد خروجها من منزل موضوع تحت المراقبة من قبل إدارة مكافحة المخدرات.

ويظهر المقطع فردي الشرطة وهما يفحصان هوية الرجل.

وقالت الشرطة إن للرجل تاريخا إجراميا متعلق بالأسلحة وبتجارة المخدرات.

وطلب الضابطان من الرجل الخروج من السيارة ليتم فحصها من قبل كلاب الشرطة، لكنه رفض وأضاف أنه مصاب بالشلل ولا يمكن أن يخرج من السيارة.

وأصر رجلا الشرطة على إخراجه من السيارة، لكن الرجل أمسك المقود بقوة فجذبه الضابطان بقوة وسحباه خارجها على الأرض.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على أكثر من 20 ألف دولار داخل السيارة عليها أثار مخدرات، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا في الواقعة.

ووصفت عمدة دايتون في بيان، نشرته وسائل إعلام أمريكية، الحادث بأنه “مثير للقلق” مشيرة إلى أن الجميع يجب أن يعاملوا بكرامة واحترام.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع أمريكية

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