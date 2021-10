حكم بسجن وتغريم أمريكية اقتربت من دبّة وصغارها “أكثر من اللازم” (فيديو)

حُكم على شابة أمريكية بالسجن 4 أيام وبغرامة قدرها 100 دولار لاقترابها أكثر من اللزوم من دبّة وصغارها في متنزّه ييلوستون الوطني.

وأقرّت سامانثا ديرينغ بذنبها في الاقتراب لمسافة أدنى من 91 مترا من هذه الدبّة الرمادية لتصويرها في 10 مايو/ أيار الماضي في المتنزّه الطبيعي الشاسع، بحسب ما جاء في بيان صادر عن المدعي العام في وايومينغ.

وكانت الشابة (25 عاما) في منطقة رورينغ ماونتن في ذاك اليوم عندما أطلّت دبّة وصغارها الثلاثة.

وفي حين عاد الزوّار أدراجهم عملا بالتعليمات الموجّهة إليهم في هذه الحالة، استمرّت سامانثا في التصوير بالرغم من محاولة الدبّة إبعادها.

وقال المدّعي العام بوب موراي إن “الحيوانات البرّية في متنزّه ييلوستون الوطني هي فعلا برّية. فالمتنزّه ليس حديقة حيوانات يمكن فيها التفرّج على هذه الكائنات بكلّ أمن في الجهة المقابلة من حاجز فاصل”.

وشدّد على أن “الاقتراب من دبّة رمادية وصغارها ضرب من الغباء، ومن حسن حظّ ديرينغ أننا نتكلّم عنها بصفتها متّهمة وليس سائحة مبتورة الأطراف”.

