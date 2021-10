الصحفيان ماريا ريسا ودميتري موراتوف يحصلان على جائزة نوبل للسلام.. ما أسباب فوزهما؟

أعلنت لجنة نوبل النروجية، اليوم الجمعة، منح جائزة نوبل للسلام للصحفيين الفلبينية ماريا ريسا، والروسي دميتري موراتوف، وذلك تقديراً لـ”كفاحهما الشجاع من أجل حرية التعبير في بلديهما”.

وقال الحساب الرسمي لجوائز نوبل في تغريدة عبر تويتر لقد قررت اللجنة منح جائزة نوبل للسلام لعام 2021 لماريا ريسا وديمتري موراتوف لجهودهما في حماية حرية التعبير، وهو شرط مسبق للديمقراطية والسلام الدائم.

وأوضحت اللجنة في بيان أن “ريسا، الحائزة على جائزة نوبل، تستخدم حرية التعبير لفضح إساءة استخدام السلطة والعنف، وتنامي الاستبداد في بلدها الأم الفلبين”.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021