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منوعات|فلسطين

“سفراء الحرية”.. أسير فلسطيني في سجون الاحتلال يُنجب توأمين من نُطف مُهربة

التوأمان محمد وخديجة (رويترز)
7/10/2021-|آخر تحديث: 7/10/202104:50 PM (مكة المكرمة)

أنجبت زوجة أسير فلسطيني اليوم الخميس توأمين عن طريق نُطف منوية مهربة من زوجها المعتقل في السجون الإسرائيلية.

وقالت رنان حامد زوجة الأسير إسلام حامد (36 عاما) من بلدة سلواد شرق رام الله “بفضل الله أنجبت توأمين ذكر وأنثى: محمد وخديجة”.

وأضافت في حديث لوكالة الأناضول عبر الهاتف من مستشفى رام الله أن زوجها معتقل منذ 6 سنوات دون صدور حكم بحقه.

وأعربت عن أمنيتها بقرب الإفراج عن زوجها كي يعيش بسلام مع التوأمين وابنهما البكر خطاب (8 أعوام).

واعتبرت الزوجة أن إنجابها من خلال نطف مهربة رسالة تحد للاحتلال.

وأشارت إلى أن زوجها أمضى حتى الآن ما مجموعه 18 عاما في السجون الإسرائيلية على فترات متفرقة.

سفراء الحرية

ويُطلق الفلسطينيون على مواليد النطف المهربة “سفراء الحرية”.

وبولادة التوأمين قالت أماني سراحنة منسقة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) إن عدد سفراء الحرية يصل إلى 99 طفلا.

وعادة ما يخوض هذه التجربة الأسرى المحكومون لمدة طويلة أو يتوقعون أحكاما عالية.

وأصدر علماء دين فلسطينيون مثل مفتي فلسطين السابق عكرمة صبري ورئيس رابطة علماء فلسطين الراحل حامد البيتاوي فتاوى تبيح لنساء الأسرى الحمل من نطف أزواجهن المهربة.

وكان مهند الطفل الأول الذي وضعته زوجة الأسير عمار الزبن من الضفة الغربية في 2012 عن طريق تهريب النطف المنوية من داخل السجن.

ويرفض أهالي الأسرى الإفصاح عن كيفية تهريب النطف لدواعٍ أمنية.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين نحو 4650 بينهم 54 أسيرا محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة، وفق نادي الأسير.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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