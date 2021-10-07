“سفراء الحرية”.. أسير فلسطيني في سجون الاحتلال يُنجب توأمين من نُطف مُهربة

أنجبت زوجة أسير فلسطيني اليوم الخميس توأمين عن طريق نُطف منوية مهربة من زوجها المعتقل في السجون الإسرائيلية.

وقالت رنان حامد زوجة الأسير إسلام حامد (36 عاما) من بلدة سلواد شرق رام الله “بفضل الله أنجبت توأمين ذكر وأنثى: محمد وخديجة”.

وأضافت في حديث لوكالة الأناضول عبر الهاتف من مستشفى رام الله أن زوجها معتقل منذ 6 سنوات دون صدور حكم بحقه.

وأعربت عن أمنيتها بقرب الإفراج عن زوجها كي يعيش بسلام مع التوأمين وابنهما البكر خطاب (8 أعوام).

واعتبرت الزوجة أن إنجابها من خلال نطف مهربة رسالة تحد للاحتلال.

وأشارت إلى أن زوجها أمضى حتى الآن ما مجموعه 18 عاما في السجون الإسرائيلية على فترات متفرقة.

شعب يصنع الحياة من بين قضبان السجن الاسير اسلام حامد من سلواد برام الله يرزق بتوأم عن طريق النطف المهربة من سجون الاحتلال. pic.twitter.com/nfZn4jxE9A — معتز أبوريدة_غزة 𓂆 🇵🇸 حساب جديد (@Palestine_Gaz) October 7, 2021

سفراء الحرية

ويُطلق الفلسطينيون على مواليد النطف المهربة “سفراء الحرية”.

وبولادة التوأمين قالت أماني سراحنة منسقة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) إن عدد سفراء الحرية يصل إلى 99 طفلا.

وعادة ما يخوض هذه التجربة الأسرى المحكومون لمدة طويلة أو يتوقعون أحكاما عالية.

وأصدر علماء دين فلسطينيون مثل مفتي فلسطين السابق عكرمة صبري ورئيس رابطة علماء فلسطين الراحل حامد البيتاوي فتاوى تبيح لنساء الأسرى الحمل من نطف أزواجهن المهربة.

نطف الحرية 🐦 الأسير إسلام حامد يرزق بطفلين توأم عبر النطف المُحررة (محمد وخديجة) عبر النطف المُحررة

الأسير حامد وهو معتقل منذ عام 2015، وما يزال موقوف

علمًا أنّه أسير سابق أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال حتى الآن نحو 18 عام#فلسطين pic.twitter.com/DAbOStSbwI — باسل ابو حسان (@basel_abuhassan) October 7, 2021

وكان مهند الطفل الأول الذي وضعته زوجة الأسير عمار الزبن من الضفة الغربية في 2012 عن طريق تهريب النطف المنوية من داخل السجن.

ويرفض أهالي الأسرى الإفصاح عن كيفية تهريب النطف لدواعٍ أمنية.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين نحو 4650 بينهم 54 أسيرا محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة، وفق نادي الأسير.