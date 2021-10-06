كيف تفاعل اللبنانيون مع ظهور وسيلة مواصلات جديدة؟ (فيديو)

تفاعل الشارع اللبناني مع ظهور وسيلة مواصلات جديدة بدأت تحجز مكانها في مدينة طرابلس (شمال) في ظل استمرار أزمة المحروقات وارتفاع أسعار سيارات الأجرة.

المبادرة أطلقها الشاب أحمد حسون، والتي تتمثل في وسيلة النقل الجديدة (التوك توك) الذي قال إنه يوفر الوقود إلى جانب قلة تكلفة الحصول عليه.

وكشف صاحب المبادرة بأن الأوضاع الحالية تتطلب طريقة تعامل خاص في ظل ضعف الميزانية وتدني دخل الأفراد ما يجعل المواطن يفكر في أقصر الطرق التي تقلل من إنفاقه اليومي.

وعبر عدد من المواطنين خلال حديثهم لـ “لجزيرة مباشر” عن ترحيبهم الشديد بهذه الفكرة كاشفين عن رضائهم التام بهذه الوسيلة الجديدة التي باتت ضرورية لتوفير الأموال.

يذكر أن مبادرة “التوك توك” لاقت رواجا وانتشارا سريعا في مدينة طرابلس اللبنانية مصدرا لدخل لشريحة كبيرة من المواطنين، فضلا عن أنها تسهم في تخفيف أزمة المواصلات في لبنان.