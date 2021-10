لأول مرة في التاريخ.. بدء تصوير فيلم سينمائي في الفضاء (فيديو)

انطلق طاقم روسي مؤلف من رائدي فضاء ومخرج سينمائي وممثلة إلى محطة الفضاء الدولية اليوم الثلاثاء لتصوير أول فيلم في الفضاء، في أحدث تطور في المنافسة بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الفضاء والممتدة على مدى عقود.

ومن المقرر أن ترسو المركبة الفضائية (سويوز إم.إس-19) في المحطة التي تدور حول الأرض على ارتفاع حوالي 354 كيلومترا.

وقدمت وسائل الإعلام الحكومية الروسية تغطية شاملة في الفترة السابقة لانطلاق المركبة مع عرض لعد تنازلي على شاشة القناة الأولى، بينما يشير مقدمو الأخبار إلى هذا الحدث باعتباره إنجازا روسيا مهما يراقبه العالم عن كثب.

Cosmonaut @Anton_Astrey and spaceflight participants Yulia Peresild and Klim Shipenko are on their way to the International Space Station! The docking will take place in 3 hours – at 12:12 UTC. pic.twitter.com/viEeHHVovH

تأتي المهمة الروسية التي تستغرق 12 يوما بينها 10 أيام مخصصة لتصوير الفيلم في الجزء الروسي من المحطة الفضائية في أعقاب إطلاق أول رحلة بطاقم كامل من المدنيين على متن صاروخ وكبسولة طورتها شركة سبيس إكس التي أسسها رجل الأعمال إيلون ماسك.

الفيلم الذي يحمل اسم “التحدي” سيكون أول فيلم خيال علمي طويل يصوّر في الفضاء، وأول عمل سينمائي يسافر من أجله ممثل ومخرج إلى الفضاء، وتدور أحداثه حول طبيبة تقوم بدورها الممثلة الروسية يوليا بيريسيلد تضطر إلى السفر خلال وقت قصير إلى محطة الفضاء الدولية من أجل إنقاذ حياة رائد فضاء.

The crew of @Anton_Astrey and spaceflight participants Klim Shipenko and Yulia Peresild went into orbit. pic.twitter.com/2XU5gOkm7q

The Soyuz-2.1a rocket with the ISS-66 crew launches from Baikonur.

وسافرت بيريسيلد والمخرج كليم شيبينكو (38 عاما) على متن المركبة “سويوز” الفضائية اليوم بعد أكثر من 60 عاما من سبق الاتحاد السوفيتي (سابقا) الولايات المتحدة بإطلاق أول قمر اصطناعي في تاريخ البشرية.

4 months have passed since the medical commission results announcement, which defined the list of the #Challenge project finalists, until the #SoyuzMS19 comprehensive training.

This was a hot time, both because of the abnormal heat, and of the preparation for the unusual mission pic.twitter.com/cMfvsaOWYK

— РОСКОСМОС (@roscosmos) October 5, 2021