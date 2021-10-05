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خروف يصل إلى إيطاليا بعد رحلة هجرة غير نظامية محفوفة بالمخاطر (فيديو)

(موافع التواصل)
4/10/2021

لم تستطع أسرة تونسية التخلي عن “الخروف” فقررت أن تشق به عباب البحر في رحلة هجرة غير نظامية محفوفة بالمخاطر إلى أوربا.

واعترض خفر السواحل الإيطالية قاربا لمهاجرين غير نظاميين على بعد نحو 20 ميلا من الساحل ليكتشفوا أن القارب يضم 13 مهاجرا من شمال أفريقيا بينهم امرأتان وثلاثة أطفال إلى جانب الحيوان اللطيف.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” أن الخروف وصل إلى مركز الاستقبال في جزيرة لامبدوسا، مساء الأحد.

وأفادت الوكالة بأن السلطات أبلغت على الفور الخدمات البيطرية في باليرمو عن الخروف، كما أعلنت الرابطة الإيطالية للدفاع عن الحيوانات والبيئة استعداداها “لتبني” الخروف.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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