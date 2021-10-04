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منوعات|سلطنة عمان

الإعصار شاهين.. ضحايا جدد في عُمان وإيران وفقدان صيادين وتأهب في الإمارات (فيديو)

الإعصار شاهين يضرب سواحل سلطنة عمان (رويترز)
الإعصار شاهين يضرب سواحل سلطنة عمان (رويترز)
4/10/2021-|آخر تحديث: 4/10/202101:00 PM (مكة المكرمة)

لقى 10 أشخاص على الأقل مصرعهم في سلطنة عمان وإيران، جراء الإعصار شاهين الذي يضرب بعض سواحل البلدين.

ووفق تغريدة للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة العمانية عبر تويتر، عثر على جثة مواطن بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة.

والأحد، أفادت وكالة الأنباء العمانية بوفاة طفل في تجمعات مائية بولاية العامرات في محافظة مسقط. كما أشارت لاحقا إلى انتشال شخصين من الجنسية الآسيوية (لم تحدد بلديهما) من تحت الأنقاض، جراء انهيار جبل على سكن عمالي في منطقة الرسيل الصناعية بمسقط.

وأوضحت اللجنة الوطنية العمانية انخفاض تصنيف الإعصار إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح حول المركز من 55 إلى 63 عقدة، أي من 102 إلى 116 كم في الساعة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية اليوم الإثنين إن قوات من الجيش نفذت عددا من عمليات الإغاثة والإنقاذ في قرى وولايات محافظة شمال الباطنة، بالإضافة إلى شق وإعادة عدد من الطرق الضرورية لتسهيل عمليات دخول ونقل المواد التموينية والمساعدات الإنسانية للسكان.

كما أفادت الوكالة بإنقاذ 4 مواطنين من ولاية الخابورة في عملية نفذها سلاح الجو العماني، وتمكن فرق الإنقاذ بهيئة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة شمال الباطنة من إنقاذ شخصين من مركبة بولاية صحم.

والأحد، أعلنت هيئة مطارات سلطنة عمان تأجيل وإعادة جدولة الرحلات من وإلى مطار مسقط حتى مساء الأحد.

وتلقى سلطان عمان هيثم بن طارق، اتصالات هاتفية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر، للاطمئنان على الأوضاع في السلطنة جراء الإعصار.

وفي إيران، نقلت وكالة أنباء مجلس الشورى عن نائب رئيس المجلس علي نيكزاد، قوله إن 6 أشخاص لقوا حتفهم في ميناء تشابهار في محافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق) جراء إعصار شاهين.

كما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (أرنا) عن مساعد شؤون صيد الأسماك بمحافظة سيستان وبلوجستان عطاء الله رئيسي قوله إن 5 صيادين فقدوا جراء الإعصار الذي اجتاح المناطق الساحلية جنوب شرقي البلاد.

وقال رئيسي إن قاربين للصيد يضمان 16 صيادا ضربهما الإعصار، ما أدى إلى ارتطامهما بالصخور وغرقهما، فيما تمكن 11 صيادا من الوصول للساحل ولا يزال 5 صيادين في عداد المفقودين.

من جانبها، قالت السلطات الإماراتية، الإثنين، إنها على “درجة عالية من التأهب” تحسبا للإعصار، مشيرة إلى أنه قد يؤثر على بعض سواحلها الشرقية.

وأعلن مكتب أبو ظبي الإعلامي عبر تويتر تطبيق المزيد من الإجراءات في مدينة العين (المجاورة لسلطنة عمان)، تشمل تفعيل العمل عن بعد في الجهات الحكومية يوم الإثنين، وإغلاق مدخل جبل حفيت وخيم فحص وتطعيم فيروس كورونا.

وأهاب المكتب بجميع سكان مدينة العين الإماراتية “تجنب الخروج من المنزل إلا للحالات الطارئة”، مشيرا إلى العمل بشكل استباقي لتقييم أوضاع الوحدات السكنية في المناطق المتوقع تأثرها بالإعصار المداري “شاهين”.

فيديو قديم

من ناحية أخرى، كشفت وحدة التحقق في الجزيرة مباشر نشر التلفزيون العماني وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع قديم في سياق تغطية وصول إعصار شاهين المداري لسلطنة عمان.

وادعى ناشرو المقطع على مواقع التواصل أنه يرصد حالة منطقة الصيد بميناء الخابورة التابع لمحافظة شمال الباطنة شمالي عمان.

وبالتحقق من المقطع تبين أنه قديم حيث تم نشر عام 2017 على موقع اليوتيوب وقال ناشروه إنه من أحد الموانئ الهندية.

المحتوى المضلل

المقطع الأصلي المنشور عام 2017

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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