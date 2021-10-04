الإعصار شاهين.. ضحايا جدد في عُمان وإيران وفقدان صيادين وتأهب في الإمارات (فيديو)

لقى 10 أشخاص على الأقل مصرعهم في سلطنة عمان وإيران، جراء الإعصار شاهين الذي يضرب بعض سواحل البلدين.

ووفق تغريدة للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة العمانية عبر تويتر، عثر على جثة مواطن بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة.

جريان وادي الحواسنة بولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة.#العمانية pic.twitter.com/ADAZP1IajA — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 4, 2021

والأحد، أفادت وكالة الأنباء العمانية بوفاة طفل في تجمعات مائية بولاية العامرات في محافظة مسقط. كما أشارت لاحقا إلى انتشال شخصين من الجنسية الآسيوية (لم تحدد بلديهما) من تحت الأنقاض، جراء انهيار جبل على سكن عمالي في منطقة الرسيل الصناعية بمسقط.

وأوضحت اللجنة الوطنية العمانية انخفاض تصنيف الإعصار إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح حول المركز من 55 إلى 63 عقدة، أي من 102 إلى 116 كم في الساعة.

جريان وادي ضنك بمحافظة الظاهرة .#العمانية pic.twitter.com/bPdmoeIIn5 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 4, 2021

وقالت وكالة الأنباء العمانية اليوم الإثنين إن قوات من الجيش نفذت عددا من عمليات الإغاثة والإنقاذ في قرى وولايات محافظة شمال الباطنة، بالإضافة إلى شق وإعادة عدد من الطرق الضرورية لتسهيل عمليات دخول ونقل المواد التموينية والمساعدات الإنسانية للسكان.

جانب من جهود طيران شرطة عُمان السلطانية في عمليات الإنقاذ التي نفذها اليوم بولاية السويق.#العُمانية pic.twitter.com/s2eOygWuHb — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 4, 2021

كما أفادت الوكالة بإنقاذ 4 مواطنين من ولاية الخابورة في عملية نفذها سلاح الجو العماني، وتمكن فرق الإنقاذ بهيئة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة شمال الباطنة من إنقاذ شخصين من مركبة بولاية صحم.

طيران شرطة عُمان السلطانية ينفذ عملية إنقاذ محتجزين اثنين صباح اليوم بولاية السويق في وادي البطحاء.#العُمانية pic.twitter.com/NT4bXa8YV2 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 4, 2021

والأحد، أعلنت هيئة مطارات سلطنة عمان تأجيل وإعادة جدولة الرحلات من وإلى مطار مسقط حتى مساء الأحد.

وتلقى سلطان عمان هيثم بن طارق، اتصالات هاتفية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر، للاطمئنان على الأوضاع في السلطنة جراء الإعصار.

مشهد من آثار الحالة المدارية (شاهين) على ولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة.#العُمانية

تصوير سالم الشكيلي pic.twitter.com/SzPzKR5AZf — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 4, 2021

وفي إيران، نقلت وكالة أنباء مجلس الشورى عن نائب رئيس المجلس علي نيكزاد، قوله إن 6 أشخاص لقوا حتفهم في ميناء تشابهار في محافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق) جراء إعصار شاهين.

كما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (أرنا) عن مساعد شؤون صيد الأسماك بمحافظة سيستان وبلوجستان عطاء الله رئيسي قوله إن 5 صيادين فقدوا جراء الإعصار الذي اجتاح المناطق الساحلية جنوب شرقي البلاد.

وقال رئيسي إن قاربين للصيد يضمان 16 صيادا ضربهما الإعصار، ما أدى إلى ارتطامهما بالصخور وغرقهما، فيما تمكن 11 صيادا من الوصول للساحل ولا يزال 5 صيادين في عداد المفقودين.

من جانبها، قالت السلطات الإماراتية، الإثنين، إنها على “درجة عالية من التأهب” تحسبا للإعصار، مشيرة إلى أنه قد يؤثر على بعض سواحلها الشرقية.

وادي البطحاء في ولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة بعد الحالة المدارية (شاهين) ⁧#العُمانية⁩

تصوير سالم الشكيلي pic.twitter.com/6XYbcXPXFn — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 4, 2021

وأعلن مكتب أبو ظبي الإعلامي عبر تويتر تطبيق المزيد من الإجراءات في مدينة العين (المجاورة لسلطنة عمان)، تشمل تفعيل العمل عن بعد في الجهات الحكومية يوم الإثنين، وإغلاق مدخل جبل حفيت وخيم فحص وتطعيم فيروس كورونا.

وأهاب المكتب بجميع سكان مدينة العين الإماراتية “تجنب الخروج من المنزل إلا للحالات الطارئة”، مشيرا إلى العمل بشكل استباقي لتقييم أوضاع الوحدات السكنية في المناطق المتوقع تأثرها بالإعصار المداري “شاهين”.

فيديو قديم

من ناحية أخرى، كشفت وحدة التحقق في الجزيرة مباشر نشر التلفزيون العماني وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع قديم في سياق تغطية وصول إعصار شاهين المداري لسلطنة عمان.

وادعى ناشرو المقطع على مواقع التواصل أنه يرصد حالة منطقة الصيد بميناء الخابورة التابع لمحافظة شمال الباطنة شمالي عمان.

وبالتحقق من المقطع تبين أنه قديم حيث تم نشر عام 2017 على موقع اليوتيوب وقال ناشروه إنه من أحد الموانئ الهندية.

المحتوى المضلل

المقطع الأصلي المنشور عام 2017