يوتيوبر كويتي يجمع مليون دولار لمساعدة اللاجئين خلال بث مباشر

استطاع اليوتيوبر الكويتي (أبو فلة) جمع أكثر من مليون دولار تبرعات عبر حملة “دفي قلوبهم” لمساعدة اللاجئين قبل فصل الشتاء، وذلك خلال بث مباشر على صفحته على موقع يوتيوب استمر 28 ساعة.

وبدأ أبو فلة حملته لأجل اللاجئين عبر قناته في يوتيوب، يوم الجمعة الساعة الثامنة مساء ليستمر حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم السبت، في بث لم ينقطع.

الحمدلله دائماً وابداً ❤️ شكراً لكل شخص دعم البث من دعاء أو نشر أو تبرع ربي يجعلها بميزان حسناتنا اجمعين🙏🏽❤️ الحمدلله جبناا المليووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون😭😭😭😭😭😭😭🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/NPiqM4f4mF — AboFlah (@AboFlah_1) October 30, 2021

وينشط أبو فلّة في قناته بنشر محتويات ألعاب الفيديو وتملك القناة حوالي 20 مليون مشترك بأكثر من 2 مليار مشاهدة، واسمه الأصلي حسن سليمان وهو طالب جامعي يبلغ من العمر 20 عامًا.

وشاهد البث المباشر على قناته في يوتيوب، ملايين الناس حول العالم، ووصل عدد المتبرعين إلى أكثر من 30 ألف شخص.

وكان أبو فلة قد أعلن سابقا عن الحملة وقال إنه “بمناسبة وصولي الـ20 مليون (متابع)، قررت نسوي حملة متابعين أبو فلة لتوفير احتياجات آلاف الأسر اللاجئة خلال فصل الشتاء..نجمع مبلغ 1 مليون دولار ببث مباشر على قناتي باليوتيوب غدا يوم الجمعة ساعة 8 مساء..أدري المبلغ جد كبير.. بس بإذن الله قادرين عليه. وتذكر..الدال على الخير كفاعله”.

بمناسبة وصولي ال20 مليون قررت نسوي

حملة متابعين أبو فلة لتوفير احتياجات آلاف الأسر اللاجئة خلال فصل الشتاء. نجمع مبلغ 1 مليون دولار ببث مباشر على قناتي باليوتيوب غداً يوم الجمعة ساعة 8 مساءً 🕋 ادري المبلغ جداً كبير بس بإذن الله قادرين عليه.🙏 وتذكر

الدال على الخير كفاعله🌹 — AboFlah (@AboFlah_1) October 28, 2021

وكانت المفوضية أنشأت منصة للتبرع، وقالت في بيان نشرته على موقعها الرسمي: “إيمانا منه بالدور المجتمعي، قرر أبو فلة أحد أكثر لاعبي الفيديو شعبية في العالم العربي، وصاحب أكبر قناة نموا على يوتيوب في العالم، تكريس جهوده لدعم القضايا الإنسانية”.

وأضافت أنه تقديرا لتخطيه حاجز الـ20 مليون مشترك في قناته “قرر إطلاق حملة مشتركة مع مفوضية اللاجئين لتوفير احتياجات آلاف الأسر اللاجئة والنازحة خلال فصل الشتاء”.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة إن إطلاق الحملة يأتي “في ظل استمرار معاناة اللاجئين والنازحين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تتزايد احتياجات العائلات، خصوصاً في ظل ارتفاع معدلات الفقر لدى اللاجئين في الدول المستضيفة، مما يجبر الكثير من الأسر على اتخاذ قرارات قاسية، لتلبية الضروريات الشتوية كالوقود وأدوات التدفئة والدواء.”

إيماناً منه بمسئوليته المجتمعية، أبو فله، صانع المحتوى وأحد أكبر اللاعبين الالكترونيين يدعو متابعيه للانضمام للبث الحي الذي يطلقه عبر قناته على يوتيوب، بالتعاون مع مفوضية اللاجئين، لتوفير احتياجات اللاجئين في فصل الشتاء. 📅الجمعة، 29 أكتوبر

⏲️٨ مساء بتوقيت السعودية

#دفي_قلوبهم pic.twitter.com/MCsH655tQp — مفوضية اللاجئين (@UNHCR_Arabic) October 28, 2021

وبحسب تقرير للأمم المتحدة فهناك ما يزيد من 5.5 مليون لاجئ سوري مسجل في المنطقة، وتعتبر تركيا حتى الآن الدولة المستضيفة لأكبر عدد من اللاجئين السوريين بأكثر من 3.6 مليون لاجئ. وأغلب اللاجئين في المنطقة هم من النساء والأطفال بنسبة 66%.

وأشاد ناشطون وفنانون معروفون بخطوة أبو فلة وتفاعل العديد مع الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الصديق الجميل ابوفله .. اللي كلنا فخورين بكل اللي بيعمله .. قدر يجمع مليون دولار تبرعات في ٢٤ ساعة .. ياريت كل مشاهير الانترنت ياخدوا ابو فله قدوة ليهم وان الشهرة اللي ربنا ادهالهم يستغلوها في الخير بأي شكل أي ان كان pic.twitter.com/gMzsPktakg — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) October 30, 2021

الفكرة وإن لم يقم بها #أبو_فلّة من جديد، فكرة مُلهمة جدّاً لغيره! جمع التّبرعات من خلال اللايف.. وصل المليون بعد ما سهر لأكثر من ٢٤ ساعة وغفى قليلا أمام الشاشة من شدّة الإرهاق. ليعود بهمّة أقوى ليُكمل المليون🔥! الله يجزيه ويجزي كل متبرّع وداعم كلّ الخير pic.twitter.com/vRLfxMW1Uv — Ala Hamdan • الاء حمدان (@AlaHamdann) October 30, 2021

اليوتيوبر الفخم الجميل "أبو فلة" يصل إلى 642,000 دولار حلال 22 ساعة في بث مفتوح هدفه المليون دولار لمساعدة اللاجئين في فصل الشتاء. ادخلوا البثّ على اليوتوب وتبرعوا ولو بدولار واحد لإتمام المهمة.. "أبو فلة" متابعته أمل وجمهوره أمل وتفاعل الصغار والكبار معه أمل. @AboFlah_1 pic.twitter.com/8cK5gGt4Ne — مُنى حوّا • Muna Hawwa (@MunaHawwa) October 30, 2021

#أبو_فلة يفعلها ويجمع تبرعات بقيمة مليون دولار لصالح اللاجئين السوريين حول العالم، في بث مباشر استمر مدة 29 ساعة متواصلة من التفاعل مع متابعيه وتلقي التبرعات حتى وصوله للهدف وهو مليون دولار. pic.twitter.com/fvWxwgTmz1 — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) October 30, 2021