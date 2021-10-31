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يوتيوبر كويتي يجمع مليون دولار لمساعدة اللاجئين خلال بث مباشر

ينشط أبو فلّة في قناته بنشر محتويات ألعاب الفيديو وتملك القناة حوالي 20 مليون مشترك بأكثر من 2 مليار مشاهدة (مواقع التواصل)
31/10/2021-|آخر تحديث: 31/10/202102:47 PM (مكة المكرمة)

استطاع اليوتيوبر الكويتي (أبو فلة) جمع أكثر من مليون دولار تبرعات عبر حملة “دفي قلوبهم” لمساعدة اللاجئين قبل فصل الشتاء، وذلك خلال بث مباشر على صفحته على موقع يوتيوب استمر 28 ساعة.

وبدأ أبو فلة حملته لأجل اللاجئين عبر قناته في يوتيوب، يوم الجمعة الساعة الثامنة مساء ليستمر حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم السبت، في بث لم ينقطع.

وينشط أبو فلّة في قناته بنشر محتويات ألعاب الفيديو وتملك القناة حوالي 20 مليون مشترك بأكثر من 2 مليار مشاهدة، واسمه الأصلي حسن سليمان وهو طالب جامعي يبلغ من العمر 20 عامًا.

وشاهد البث المباشر على قناته في يوتيوب، ملايين الناس حول العالم، ووصل عدد المتبرعين إلى أكثر من 30 ألف شخص.

وكان أبو فلة قد أعلن سابقا عن الحملة وقال إنه “بمناسبة وصولي الـ20 مليون (متابع)، قررت نسوي حملة متابعين أبو فلة لتوفير احتياجات آلاف الأسر اللاجئة خلال فصل الشتاء..نجمع مبلغ 1 مليون دولار ببث مباشر على قناتي باليوتيوب غدا يوم الجمعة ساعة 8 مساء..أدري المبلغ جد كبير.. بس بإذن الله قادرين عليه. وتذكر..الدال على الخير كفاعله”.

وكانت المفوضية أنشأت منصة للتبرع، وقالت في بيان نشرته على موقعها الرسمي: “إيمانا منه بالدور المجتمعي، قرر أبو فلة أحد أكثر لاعبي الفيديو شعبية في العالم العربي، وصاحب أكبر قناة نموا على يوتيوب في العالم، تكريس جهوده لدعم القضايا الإنسانية”.

وأضافت أنه تقديرا لتخطيه حاجز الـ20 مليون مشترك في قناته “قرر إطلاق حملة مشتركة مع مفوضية اللاجئين لتوفير احتياجات آلاف الأسر اللاجئة والنازحة خلال فصل الشتاء”.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة إن إطلاق الحملة يأتي “في ظل استمرار معاناة اللاجئين والنازحين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تتزايد احتياجات العائلات، خصوصاً في ظل ارتفاع معدلات الفقر لدى اللاجئين في الدول المستضيفة، مما يجبر الكثير من الأسر على اتخاذ قرارات قاسية، لتلبية الضروريات الشتوية كالوقود وأدوات التدفئة والدواء.”

وبحسب تقرير للأمم المتحدة فهناك ما يزيد من 5.5 مليون لاجئ سوري مسجل في المنطقة، وتعتبر تركيا حتى الآن الدولة المستضيفة لأكبر عدد من اللاجئين السوريين بأكثر من 3.6 مليون لاجئ. وأغلب اللاجئين في المنطقة هم من النساء والأطفال بنسبة 66%.

وأشاد ناشطون وفنانون معروفون بخطوة أبو فلة وتفاعل العديد مع الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر : الجزيرة مباشر

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