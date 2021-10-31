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للمرة الثانية.. طفلة تزاحم أردوغان على “قص الشريط” (فيديو)

أطفال يزاحمون أردوغان على قص شريط فعالية محلية (الأناضول)
31/10/2021-|آخر تحديث: 31/10/202106:10 PM (مكة المكرمة)

جمع موقف مضحك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بطفلة زاحمته عدة مرات على قص شريط افتتاح إحدى الحدائق العامة في العاصمة أنقرة، السبت.

وانتشر على نطاق واسع مقطع مصور يظهر طفلة تصر مرتين على قص شريط الافتتاح قبل الرئيس التركي رغم تنبيهه لها بعدم الاستعجال والانتظار حتى يأخذ زمام الأمور.

لكن بدت الطفلة في المقطع مصرة على قص الشريط قبل الرئيس التركي، والأطفال المشاركين معها في الاحتفالية، ما دفع بالقائمين على الفعالية إلى رفع الشريط فوق مستوى يد الطفلة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الرئيس التركي لموقف مماثل مع الأطفال الذين يشاركونه افتتاح منشآت أو انطلاق فعاليات.

في سبتمبر/ أيلول الماضي، ناكف طفل آخر أردوغان وباغته بقص شريط افتتاح إحدى المنشآت قبله.

وظهر في المقطع الرئيس التركي، وهو ينبه الطفل على رأسه لحثه على التمهل.

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر

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