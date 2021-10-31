لحظات مرعبة لأسرة بعد فتح جسر كانت تقف سيارتهم فوقه بشكل مفاجئ (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يوثق لحظات مرعبة عاشتها إحدى الأسر في بلجيكا بعد فتح جسر كانت سيارتهم تقف فوقه بشكل مفاجئ.

وقالت وسائل إعلام محلية إن العائلة مكونة من أب وأم وطفلهما، عام ونصف.

ويُظهر المقطع السيارة الصغيرة وهي تقف فوق الجسر، بعد أن تم فتحه وأخذ يرتفع إلى الأعلى.

وبعد أن أصبح الجسر في وضع شبه عمودي تراجعت السيارة إلى الخلف بسرعة لتسقط على الأرض في وضع مقلوب.

وقالت وسائل إعلام محلية إن قوات الطوارئ أنقذت أفراد العائلة، مضيفة أن إصابتهم ليست خطيرة.

ونقلت وسائل الإعلام عن السلطات المسؤولة عن تشغيل الممرات المائية أنهم فتحوا تحقيقا في الحادث، وأن فريقا من الخبراء سيفحص مكان الواقعة كما سيتم فحص المقاطع الملتقطة من الكاميرات في المكان.

وأعلنت السلطات إغلاق الجسر أمام المارة والمركبات إلى حين انتهاء التحقيق، لمعرفة ما إذا كان الحادث ناتجا عن مشكلة فنية أم خطأ بشري.