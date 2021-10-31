Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
منوعات|الأراضي الفلسطينية المحتلة

فلسطيني يسعى لدخول موسوعة غينيس بأول مركز للصخور والأحجار (فيديو)

أحجار صخور صلاح الكحلوت
صلاح الكحلوت يحمل حجرا من مجموعته (فيسبوك)
31/10/2021-|آخر تحديث: 31/10/202110:27 PM (مكة المكرمة)

قبل عدة سنوات، بدأ صلاح الكحلوت في جمع الأحجار والصخور داخل منزله في مخيم جباليا بقطاع غزة.

واليوم، يطمح صلاح في دخول موسوعة (غينيس) بمجموعته التي تتكون من ألف حجر وصخرة جمعها داخل القطاع من البحر ومن البر ومما يسقط من السماء من نيازك وشهب.

وقال صلاح للجزيرة مباشر إن هناك فريق كامل من الخبراء يعملون معه في مركز فلسطين للأحجار الكريمة، الذي أسسه قبل عدة أعوام.

وأوضح أن هؤلاء الخبراء يعكفون على دراسة الأحجار والصخور التي يتم العثور عليها من أجل تقييمها قبل ضمها للمجموعة وتصنيفها.

وذكر صلاح أنه يتحمل تكلفة مالية كبيرة ، من أجل شراء بعض الأحجار أو الصخور النادرة، التي يصل سعر بعضها إلى آلاف الدولارات.

وأعرب عن أمله في أن يتحول المركز إلى مرجع علمي من أجل إثبات الحضور الفلسطيني في هذا المجال.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل: شعرت بحريتي يوم دخولي إلى غزة (فيديو)

روت الأسيرة الفلسطينية المحررة في لقاء مع برنامج المسائية جزء من الصعوبات والتحديات التي واجهتها على مدار 6 سنوات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي معربة عن سعادتها للقاء عائلتها بعد غياب دام سنوات.

Published On 20/10/2021
المزيد من منوعات

لحظات مرعبة لأسرة بعد فتح جسر كانت تقف سيارتهم فوقه بشكل مفاجئ (فيديو)

اليابان.. عشريني يطعن 17 ويضرم النيران في أحد قطارات العاصمة (فيديو)

للمرة الثانية.. طفلة تزاحم أردوغان على “قص الشريط” (فيديو)

أم عراقية تستنجد لإنقاذ طفلتها القاصر من الزواج.. والشرطة تتدخل (فيديو)

الأكثر قراءة

مكون بسيط يحول كوب قهوتك إلى آلة لحرق الدهون.. تعرف عليه

الأزمة مستمرة.. قرداحي يستبعد الاستقالة والإمارات تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان

وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي

حصول إسرائيل على أرشيف “الأهرام” يثير غضب صحفيي مصر.. ما القصة؟

مقالات

بعد عام من مقاطعة فرنسا.. هل ملأ أردوغان فراغ الحكام العرب؟