فلسطيني يسعى لدخول موسوعة غينيس بأول مركز للصخور والأحجار (فيديو)

قبل عدة سنوات، بدأ صلاح الكحلوت في جمع الأحجار والصخور داخل منزله في مخيم جباليا بقطاع غزة.

واليوم، يطمح صلاح في دخول موسوعة (غينيس) بمجموعته التي تتكون من ألف حجر وصخرة جمعها داخل القطاع من البحر ومن البر ومما يسقط من السماء من نيازك وشهب.

وقال صلاح للجزيرة مباشر إن هناك فريق كامل من الخبراء يعملون معه في مركز فلسطين للأحجار الكريمة، الذي أسسه قبل عدة أعوام.

وأوضح أن هؤلاء الخبراء يعكفون على دراسة الأحجار والصخور التي يتم العثور عليها من أجل تقييمها قبل ضمها للمجموعة وتصنيفها.

وذكر صلاح أنه يتحمل تكلفة مالية كبيرة ، من أجل شراء بعض الأحجار أو الصخور النادرة، التي يصل سعر بعضها إلى آلاف الدولارات.

وأعرب عن أمله في أن يتحول المركز إلى مرجع علمي من أجل إثبات الحضور الفلسطيني في هذا المجال.