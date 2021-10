اليابان.. عشريني يطعن 17 ويضرم النيران في أحد قطارات العاصمة (فيديو)

أوقفت السلطات اليابانية شخصا يشتبه في أنه هاجم، اليوم الأحد، ركاب قطار في طوكيو بسكين وأشعل حريقا فيه، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية أشارت إلى إصابة 17 شخصا، جروح أحدهم خطرة.

وأفادت وكالة (كيودو) للأنباء عن إصابة 15 شخصا، فيما قال تلفزيون (إن. إتش. كاي) العام إن الهجوم خلّف 17 مصابا أحدهم يبلغ 60 عاما وجروحه بالغة.

وأظهر مقطع فيديو صُوِّر داخل القطار ونُشر على تويتر ركابا مذعورين يركضون في القطار فرارًا من ألسنة اللهب والدخان المتصاعد من العربات.

وجاء في مقطع فيديو آخر جرى تداوله عبر تويتر ركاب يهربون من نوافذ القطار المتوقف في إحدى محطات ضواحي طوكيو الغربية.

وأفادت تقارير إعلامية أن المهاجم المفترض الذي يُعتقد أنه في العشرينات من عمره، هاجم أشخاصا بسكين وأضرم نارًا بعدما سكب مادة لم تُحدد بعد بمحطة (كوكوريو) في العاصمة طوكيو.

وقال مسؤولو شرطة طوكيو إن الهجوم وقع داخل قطار (كيو) بالقرب من محطة (كوكوريو).

وأظهرت لقطات تلفزيونية عددًا من رجال الإطفاء ومسؤولي الشرطة والمسعفين وهم ينقذون الركاب الذين فر كثير منهم عبر نوافذ القطارات.

ورفضت الشرطة التعليق في ردها على طلب وكالة فرانس برس، كما لم يتسن التواصل مع شركة السكك الحديد.

A 24 year old man dressed in joker costume stabbed 10 people on a train in Tokyo before spraying acid on passengers and setting the carriage on fire pic.twitter.com/QZ6v9plDsC

ووقع الاعتداء قرابة الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي (11.00 ت غ)، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة، فيما كانت مراكز الاقتراع تغلق أبوابها في البلاد التي تنظم، اليوم الأحد، الانتخابات التشريعية.

ونادرا ما تُرتَكب جرائم عنيفة في اليابان التي تفرض قوانين مشددة على حيازة الأسلحة النارية لكنها تشهد أحيانا جرائم عنيفة باستخدام أسلحة أخرى.

وتعد هذه حادثة الطعن الثانية داخل قطار بطوكيو في غضون شهرين.

وفي أغسطس/آب الماضي، وقع هجومان آخران في وسائل النقل العام في طوكيو، إذ أدى هجوم بسكين على قطار في الضواحي -خلال الألعاب الأولمبية- إلى إصابة 10 أشخاص.

وفي 24 أغسطس، أصيب شخصان بحروق بحمض الكبريت في محطة مترو بالعاصمة، وألقي القبض على المشتبه بهما في الحادثتين، وهما يابانيان، بعد وقت وجيز.

#BreakingNews At least 15 people were injured in an attack by a man on a train in Tokyo. Tokyo police arrested a man who started brandishing a knife on a train and then spilled flammable liquid and set it on fire. #Japan pic.twitter.com/hGMgkSfViM

— Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) October 31, 2021