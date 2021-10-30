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منوعات|تركيا

تركيا.. توقيف 15 سوريا تمهيدا لترحيلهم بسبب أكل الموز (فيديو)

لاجئون سوريون في تركيا صوروا أنفسهم وهم يأكلون الموز (مواقع التواصل)
30/10/2021-|آخر تحديث: 30/10/202104:21 PM (مكة المكرمة)

تحول حديث عن الموز في تركيا إلى قضية “سيادة دولة” تدخلت فيها أحزاب سياسية وأدت إلى توقيف 15 لاجئا سوريا مع إمكانية ترحيلهم.

وأوقفت السلطات التركية في ولاية إزمير أمس الجمعة 8 سوريين بسبب نشرهم “فيديوهات استفزازية” على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت تركيا قد أعلنت الأربعاء أنها اعتقلت وستطرد 7 سوريين متّهمين بالسخرية من الأتراك في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهرون فيه وهم يأكلون الموز.

ونقلت تقارير إخبارية تركية عن بيان للداخلية نُشر مساء الأربعاء أنه جرى اعتقال 7 سوريين شاركوا فيديوهات “أكل الموز” على مواقع التواصل الاجتماعي بشكلٍ قالت إنّه “تحريضي استفزازي”.

 

وبحسب وكالة الأناضول للأنباء، فقد رصدت فرق مديرية الأمن في إزمير “منشورات استفزازية” نشرها 8 سوريين بعد تداول مقابلة مع مواطن تركي في الشارع قال فيها أنا لا أستطيع أكل الموز فيما أنتم (السوريون) تشترونه بالكيلوغرامات.

وأوقفت الشرطة أمس الجمعة 8 سوريين نشروا فيديوهات على خلفية الحادثة، من بينهم قاصر جرى تحويله إلى شعبة الأحداث، فيما أحيل بقية الموقوفين إلى مديرية الهجرة في إزمير تمهيدا لترحيلهم “بتهمة تهديد النظام والأمن العام”.

 

بدأت القصة منذ نحو أسبوع بعد تداول مقطع فيديو من مقابلة تليفزيونية يسأل فيها المذيع مجموعة أشخاص سوريين وأتراك عن وضع البلاد الاقتصادي وعن دور اللاجئين.

في المقابلة، يتبادل الأشخاص على الهواء آراء متضاربة، تدافع فيها فتاة سورية عن اللاجئين وتقول إنهم يعملون بجد ويكسبون رزقهم بعملهم.

في المقابل، يقول أتراك إن السوريين والأفغان يستحوذون على فرص العمل، وأضاف رجل تركي في المقابلة: “أرى السوريين في الأسواق الشعبية يشترون الموز بالكيلوغرامات، وأنا بنفسي لا أستطيع تحمل كلفة الموز”، وعقّبت امرأة قائلة “بالضبط”، وحاولت إسكات الشابة السورية.

وأدت هذه العبارة التي أدت إلى انتشار مقطع الفيديو بشكل واسع عبر مواقع التواصل، وتسببت بحملة جدل كبيرة بين السوريين المقيمين في تركيا.

تستهدف الأمة التركية

وصوّر لاجئون سوريون في تركيا أنفسهم وهم يأكلون الموز وفيديو المشاجرة في الخلفية، ما أثار الجدل في تركيا. ووصفت بعض الحسابات على تويتر هذا الفيديو بأنه “يسخر من الضائقة الاقتصادية للمواطنين الأتراك” في مواجهة التضخّم وتراجع قيمة العملة الوطنية.

وتصدّر وسم  “سوريلي” الذي أطقله ناشطون أتراك على موقع “تويتر” حيث تطرّقت التغريدات إلى قضية الموز والفيديوهات التي نُشرت.

واستغلّت بعض أحزاب المعارضة التركية الحادثة فقدّم “حزب النصر” الذي يتزعمه أوميت أوزداغ شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام ضدّ شاب سوري بشأن منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبر أنّها “تستهدف الأمة التركية والعلم التركي”.

وتأوي تركيا نحو 4 ملايين لاجئ سوري، وعرفت فترات من التوترات المعادية للأجانب في السنوات الأخيرة غالبًا ما أثارتها شائعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري. وفاقمت الأزمة الاقتصادية هذه الحساسيات. واستهدفت هجمات في أغسطس/آب محلات ومساكن لسوريين في العاصمة أنقرة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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