Skip links

انتقل الى المحتوى
البث الحي
منوعات|الولايات المتحدة

طالب أمريكي يستعين بممثل شهير لتقبل مدرسته التغيب عن الامتحان

الممثل الأمريكي لين مانويل ميراندا (غيتي)
الممثل الأمريكي لين مانويل ميراندا (غيتي)
3/10/2021-|آخر تحديث: 3/10/202110:25 PM (مكة المكرمة)

استعان طالب أمريكي بممثل شهير لتقبل مدرسته غيابه عن أداء امتحان في مادة التاريخ الأمريكي، بعد أن رفضت قبول عذره ولم تصدق أن الممثل كان ضيفا لديهم في المنزل وقت الامتحان.

ونشرت أم أمريكي مقطع فيديو مصور يتحدث في الممثل الأمريكي لين مانويل ميراندا معتذرا للمدرسة عن تغيب الطالب لوك ستيفنز(16 عاما) عن أداء الامتحان.

وكتبت الأم أن المدرسة لم تصدق ابنها عندما علل غيابه عن أداء الامتحان بوجود الممثل الشهير ضيفا لديهم.

وأضافت الأم: أرجو أن تصدق المدرسة الآن عذر ابني وتقبله.

ونشرت تامارا ستيفنز والدة الطالب مقطع الفيديو الذي يتحدث فيهه الممثل وهو يقف إلى جانب ابنها “لوك” ويقدم اعتذاره لمعلمته.

وقال مانويل ميراندا في المقطع “أنا آسف، لا يمكن أن يكون في فصل التاريخ الأمريكي الآن، لكنه معي.. سنراجع قانون الحقوق وأي شيء تريديه قد نذاكره سويًا الآن”.

وأضاف الممثل الحائز على جائزة إيمي “نحن ندرس الكثير منه في حوالي ساعتين ونصف في هاميلتون، لكننا سنناقش الأمر بالتفصيل الآن، لذلك لم يعد هذا وقتًا ضائعًا”.

وفي تغريدة أخرى، نشرت الأم رد المعلمة من خلال رسالة بريدية، والتي قالت فيها إنها كانت منزعجة من لوك كثيرًا بسبب غيابه عن أداء الاختبار ولكنها سعيدة الآن.

وأضافت “أخبروه بأننا سوف نستخدم أغانيه في شرح محاضرة الغد.. هل يود أن يكون ضيفًا؟ شكرا جزيلا لإرسال هذا الفيديو.. أنا سعيدة للغاية الآن”.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

حول هذه القصة

المزيد من منوعات

باستخدام مذياع.. خبراء يكشفون ثغرة أمنية في تطبيق آبل باي للدفع الإلكتروني

دعا الخبراء مستخدمي هواتف آيفون إلى وقف استخدام (آبل باي) إلى حين إصلاح الثغرة (رويترز)

شاهد..لعبة “فرسان الأقصى” التي أغضبت إسرائيل ويروج لها يوتيوب

لعبة تتيح للاعبين القتال ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي (موقع لعبة فرسان المسجد الأقصى)

إيطاليا.. مقتل 8 أشخاص في تحطم طائرة سقطت قرب محطة مترو (فيديو)

(الجزيرة مباشر)

الخوذ البيضاء تنقذ كلبا “فاقدا للبصر” سقط داخل حفرة صرف صحي في إدلب (فيديو)

فريق إنقاذ من الخوذ البيضاء يخرج كلبا من حفرة في إدلب (منصات التواصل)
الأكثر قراءة

شاهد: فلسطيني يوجه عدة لكمات لشرطي إسرائيلي ويسقطه أرضا.. ماذا حدث؟

حارس أمني فلسطيني رد على هجوم الشرطي الإسرائيلي بكيل عدد من اللكمات المتتالية أسقطته أرضا (مواقع التواصل)

شهدت هدفا مارادونيا لصلاح.. التعادل الإيجابي يحسم قمة ليفربول ومانشستر سيتي (فيديو)

محمد صلاح أحرز هدف مادراوني في شباك مانشستر سيتي (رويترز)

“طرد السفير الفرنسي مطلب شعبي”.. غضب عارم في الجزائر بعد مساس ماكرون بتاريخها

ماكرون أكد سابقا رغبته في المصالحة مع الجزائر وتسوية ملف الذاكرة المتعلق بفترة الاستعمار (رويترز)

اعتقال نائب ومذيع تونسيين بسبب انتقاد قيس سعيد (فيديو)

مقدم البرامج في تلفزيون الزيتونة عامر عياد