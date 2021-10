طالب أمريكي يستعين بممثل شهير لتقبل مدرسته التغيب عن الامتحان

استعان طالب أمريكي بممثل شهير لتقبل مدرسته غيابه عن أداء امتحان في مادة التاريخ الأمريكي، بعد أن رفضت قبول عذره ولم تصدق أن الممثل كان ضيفا لديهم في المنزل وقت الامتحان.

ونشرت أم أمريكي مقطع فيديو مصور يتحدث في الممثل الأمريكي لين مانويل ميراندا معتذرا للمدرسة عن تغيب الطالب لوك ستيفنز(16 عاما) عن أداء الامتحان.

وكتبت الأم أن المدرسة لم تصدق ابنها عندما علل غيابه عن أداء الامتحان بوجود الممثل الشهير ضيفا لديهم.

وأضافت الأم: أرجو أن تصدق المدرسة الآن عذر ابني وتقبله.

When my son told his US History teacher that he wasn’t gonna be in class yesterday because @Lin_Manuel was having lunch at our home, she didn’t believe him. She does now! @FultonCoSchools @The_CHSKnights pic.twitter.com/0lcORmLmO2

— Tamara Stevens (@TWareStevens) September 30, 2021