طالب أمريكي يستعين بممثل شهير لتقبل مدرسته التغيب عن الامتحان

استعان طالب أمريكي بممثل شهير لتقبل مدرسته غيابه عن أداء امتحان في مادة التاريخ الأمريكي، بعد أن رفضت قبول عذره ولم تصدق أن الممثل كان ضيفا لديهم في المنزل وقت الامتحان.

ونشرت أم أمريكي مقطع فيديو مصور يتحدث في الممثل الأمريكي لين مانويل ميراندا معتذرا للمدرسة عن تغيب الطالب لوك ستيفنز(16 عاما) عن أداء الامتحان.

وكتبت الأم أن المدرسة لم تصدق ابنها عندما علل غيابه عن أداء الامتحان بوجود الممثل الشهير ضيفا لديهم.

وأضافت الأم: أرجو أن تصدق المدرسة الآن عذر ابني وتقبله.

When my son told his US History teacher that he wasn’t gonna be in class yesterday because @Lin_Manuel was having lunch at our home, she didn’t believe him. She does now! @FultonCoSchools @The_CHSKnights pic.twitter.com/0lcORmLmO2 — Tamara Stevens (@TWareStevens) September 30, 2021

ونشرت تامارا ستيفنز والدة الطالب مقطع الفيديو الذي يتحدث فيهه الممثل وهو يقف إلى جانب ابنها “لوك” ويقدم اعتذاره لمعلمته.

وقال مانويل ميراندا في المقطع “أنا آسف، لا يمكن أن يكون في فصل التاريخ الأمريكي الآن، لكنه معي.. سنراجع قانون الحقوق وأي شيء تريديه قد نذاكره سويًا الآن”.

وأضاف الممثل الحائز على جائزة إيمي “نحن ندرس الكثير منه في حوالي ساعتين ونصف في هاميلتون، لكننا سنناقش الأمر بالتفصيل الآن، لذلك لم يعد هذا وقتًا ضائعًا”.

وفي تغريدة أخرى، نشرت الأم رد المعلمة من خلال رسالة بريدية، والتي قالت فيها إنها كانت منزعجة من لوك كثيرًا بسبب غيابه عن أداء الاختبار ولكنها سعيدة الآن.

وأضافت “أخبروه بأننا سوف نستخدم أغانيه في شرح محاضرة الغد.. هل يود أن يكون ضيفًا؟ شكرا جزيلا لإرسال هذا الفيديو.. أنا سعيدة للغاية الآن”.