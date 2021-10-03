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منوعات|سلطنة عمان

الإعصار شاهين.. وفاة طفل في عُمان وفقدان آخرين وغرق طرق وتأجيل رحلات جوية (فيديو)

3/10/2021-|آخر تحديث: 3/10/202103:16 PM (مكة المكرمة)

أعلنت سلطنة عمان، الأحد، وفاة طفل في تجمعات مائية بولاية العامرات في محافظة مسقط، في أول حالة وفاة بسبب  الإعصار “شاهين” في البلاد، بينما تم تأجيل جميع الرحلات بمطار مسقط.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن السلطات سجلت حالتي فقدان إحداهما طفل في تجمعات مائية، وانجراف آخر بداخل مركبته بولاية العامرات في مسقط”. دون توضيح إن كانت حالة الوفاة بينهما.

وأضافت أن “مراكز الإيواء في ولاية العامرات بمسقط، استقبلت عددًا من الأسر المتضررة بسبب الإعصار”.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها رواد مواقع التواصل من عدة مناطق غرق الطرق العامة والميادين وسقوط أحد الأسوار، ومحاولات لإنقاذ أسرة علقت في المياه.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت هيئة مطارات سلطنة عمان تأجيل وإعادة جدولة الرحلات من  مطار العاصمة مسقط وإليه حتى مساء اليوم أو إشعار آخر، بسبب الإعصار.

وقالت الهيئة في بيان عبر صحفتها في تويتر إن ذلك “يأتي تجنبًا لأي مخاطر قد تنجم عن التأثير المباشر للأنواء المناخية على سير العمليات في المطار”.

وأعلن المركز الوطني للحالات الطارئة في سلطنة عمان، الأحد، قطع الحركة في شوارع محافظة مسقط عدا طريق مسقط السريع وفي محافظتي شمال وجنوب الباطنة.

وقال المركز إنه سوف يسمح فقط لحركة الحالات الطارئة والإنسانية إلى حين مرور الإعصار شاهين وانتهاء تأثيراته على المحافظات المتأثرة بالإعصار.

 

وبثت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو لمياه الإعصار وهي تغمر شوارع مسقط.

كما قررت السلطات العمانية، إخلاء عدة مناطق بمحافظة مسقط والظاهرة (غرب) وشمال وجنوب الباطنة (شمال) وإخلاء عدد من المستشفيات وإغلاق المنطقة التجارية بالقرم في العاصمة، تحسبًا لارتفاع منسوب المياه.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية، يبعد مركز الإعصار حوالي 60 كيلومترا شمال شرقي محافظة مسقط وتُقدر سرعة الرياح حول المركز بـ64 عقدة أي 116 كم في الساعة.

والسبت، أعلنت السلطنة منح الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص (عدا محافظتي الظافر والوسطى) إجازة رسمية الأحد والاثنين بسبب الإعصار.

المصدر : خدمة سند + مواقع التواصل + وكالات

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