إيطاليا.. مقتل 8 أشخاص في تحطم طائرة سقطت قرب محطة مترو (فيديو)

لقي ثمانية أشخاص حتفهم، اليوم الأحد، إثر تحطم طائرة خاصة صغيرة كانت تقلهم بالقرب من محطة مترو في أحد ضواحي مدينة ميلانو الإيطالية.

وذكرت تقارير إخبارية إيطالية أن الطائرة من طراز “بيلاتوس بي سي-12” تحطمت في مبنى إداري خال بعد ظهر اليوم في بلدة “سان دونتاو ميلانسا” جنوب غرب ميلانو.

وأضافت التقارير أن جميع من كانوا على الطائرة لقوا حتفهم بما في ذلك الطيار ومساعده، إلى جانب صبي صغير من ضمن الضحايا الذين يعتقد أنهم سائحون فرنسيون.

وكانت الطائرة قد أقلعت من مطار لينيت في ميلانو متجهة إلى أولبيا في سردينيا، وتحطمت بعد خمس دقائق فقط من إقلاعها واشتعلت فيها النيران بعد اصطدامها بمبنى فارغ يخضع لأعمال تجديد.

ويقع مبنى المكاتب، الذي يضم أيضًا ساحة انتظار للحافلات، بالقرب من محطة مترو سان دوناتو، التي تربط المدينة بميلانو.

Italy

Small plane crashes in San Donato Milanese, crashing into a structure under construction near the subway pic.twitter.com/j2Wt209Gw7

— World News (@ne23614114) October 3, 2021