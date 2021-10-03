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منوعات|سلطنة عمان

الإعصار شاهين.. تدابير في الإمارات وعطلة ليومين وإخلاء مناطق بسلطنة عمان (فيديو)

إعصار شاهين يقترب من سلطنة عمان والإمارات (AP)
إعصار شاهين يقترب من سلطنة عمان والإمارات (AP)
2/10/2021-|آخر تحديث: 3/10/202102:11 AM (مكة المكرمة)

أصدر عدد من الدول الخليجية، السبت، تحذيرات خشية وصول الإعصار المعروف باسم “شاهين”.

وحذرت سلطنة عمان من تداعيات الإعصارومنحت الموظفين عطلة ليومين، وبدأت إجلاء المواطنين في مناطق ساحلية.

فيما أعلنت الإمارات “تدابيرأولية” لمواجهة أي آثار محتملة للإعصار الذي يقترب من سواحل السلطنة، بينما أكدت السعودية أن تأثرها به “غير مباشر”.

وقالت هيئة الطيران المدني العمانية في بيان إن “الإعصار شاهين يستمر في حركته نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، ويبعد مركزه حوالي 200 كم عن محافظة مسقط “.

وأضافت “التأثيرات المباشرة (للإعصار) ستبدأ صباح الأحد، وستكون مصحوبة برياح شديد السرعة تتراوح بين 40 و60 عقدة، وأمطار رعدية غزيرة جدا تؤدي لفيضان أودية، فضلا أن البحر سيكون شديد الهيجان”.

وأهابت المواطنين “بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة”.

ومنحت السلطات العمانية موظفي الدولة والقطاع الخاص، عدا محافظتي ظفار والوسطى، إجازة يومي الأحد والاثنين، نظرا للأنواء المناخية الاستثنائية، حسبما نقلت وكالة الأنباء العمانية.

 

وقبيل وصول الإعصار إلى سلطنة عمان، كشف عبد الله على موقع (تويتر) عن تسبب حركة الأمواج وقوتها في خروج الأسماك إلى الشاطيء في منطقة بوعلي.

 

وفي الإمارات، أعلن “الفريق الوطني لإدارة الطواريء والأزمات والكوارث” أن بعض المناطق الساحلية الشرقية “ستتأثر بالإعصار من الأحد حتى الثلاثاء” داعيا قاطني تلك المناطق باتباع “التدابير” التي ستُعلن، وفقما نقلته وكالة الأنباء المحلية الرسمية “وام”.

وأضاف الفريق “كإجراء استباقي ولسلامة أفراد المجتمع، سيتم الإعلان عن إجراءات وتدابير، من أبرزها منع ارتياد الشواطئ والبحر، ومنع الاقتراب من مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة”.

وحسب الوكالة الإماراتية، سيكون التعليم عن بعد يومي الأحد والإثنين في عدد من المدارس الحكومية والخاصة، بعضها في إمارة الفجيرة، ومدينة حتا التابعة لدبي، والمنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة، نظرا للإعصار “شاهين”.

 

وفي الرياض، نقلت قناة (الإخبارية) السعودية (رسمية) عن المحلل في مركز الأرصاد بالمملكة عقيل العقيل، قوله إن “الإعصار شاهين تأثيره على المملكة غير مباشر”.

وأوضح العقيل “خلال 48 ساعة، سيتحول الإعصار إلى منخفض جوي ينتج عنه أمطار من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة”

وانتشرت أخبار قرب وصول الإعصار إلى سلطنة عمان والإمارات على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما ارتفعت دعوات رواد هذه المواقع أملا في ألا يتسبب (شاهين) في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

 

المصدر : الأناضول + مواقع التواصل الاجتماعي

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