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حنينا للوطن.. حمزة نمرة يشعل المنصات المصرية بسيارة “أجرة القاهرة” (فيديو)

3/10/2021-|آخر تحديث: 3/10/202111:00 AM (مكة المكرمة)

طرح المطرب المصري حمزة نمرة عددًا من الأغنيات على مدار الأعوام الماضية، اتسمت بالتعبير عن حب مصر والحنين إليها، إذ يقيم في العاصمة البريطانية لندن منذ سنوات.

وفي هذا السياق، تداول مدونون على مواقع التواصل مقطع فيديو لنمرة يحوّل فيه لعبة سيارة عادية إلى تاكسي (أجرة القاهرة)، في مشهد وصفه المتابعون بأنه يعبر عن اشتياقه للوطن وأثار تفاعلًا كبيرًا.

ومن الأغنيات التي طرحها حمزة نمرة عن الحنين للوطن: تذكرتي (2011)، غربة (2011)، مع السلامة (2014)، وكذلك أغنية “قمر الغربة” ضمن برنامج (ريمكس) وهي أغنية من التراث التونسي.

وذاع صيت نمرة عام 2011 عندما أطلق ألبوم (إنسان) إبان ثورة يناير/كانون الثاني، ليحقق نجاحا كبيرًا ويصبح أحد أصوات الثورة المصرية البارزة.

 

وأذيعت أغانيه في الفضائيات ومحطات الإذاعة المصرية وحقق انتشارًا كبيرًا في الشارع المصري والعربي.

وفي بداية عام 2014 وبينما سادت حالة من التخبط والدم الشارع المصري بعد شهور من الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، أطلق أغنيته (وأقولك إيه) عبر بها عن حبه لمصر وخوفه عليها ورفضه للكراهية والقتل واعتزازه بثورة يناير.

وفي أواخر العام ذاته، أصدرت الإذاعة المصرية قرارًا بمنع إذاعة أغاني حمزة نمرة، ثم أصدرت نقابة الموسيقيين قرارًا بمنعه من الغناء. وينفي نمرة أي اتهامات باستخدامه السياسة في أغانيه.

وفي 2016 بدأ نمرة مشروعه الجديد لتسجيل أغنيات تراثية من بلاد عربية مختلفة بتوزيع موسيقي حديث.

 

المصدر : الجزيرة مباشر

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