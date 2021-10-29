شرطيون ينقذون سائقًا من سيارة مشتعلة بعد اصطدامها بعمود إنارة (فيديو)

أظهر مقطع فيديو نشرته صفحة شرطة مدينة ويست بالم بيتش في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة حادثا كاد يكون مروعا، أول من أمس الأربعاء، إثر ارتطام سيارة فائقة السرعة بعمود إنارة في الطريق العام.

يُظهر الفيديو الطريق الذي كان خاليا من السيارات في وقت متأخر من الليل حيث كانت تقف دورية لعدد من سيارات الشرطة.

ومن الجهة الأخرى كان السائق يقود سيارته بسرعة قصوى إلى أن ارتطم بالعمود واشتعلت النيران في سيارته ما أثار هلع رجال الشرطة الذين أسرعوا لاكتشاف ما يحدث.

وتمكن أفراد الشرطة من إخراج السائق من السيارة فاقدا للوعي الذي نجا من الحادث ولم تسجل أي أضرار في الأرواح.

وفي تعليق على الفيديو قالت شرطة المدينة إن السائق كان على وشك الارتطام بالضباط الذين كان يقفون بجانب مكان الحادث.