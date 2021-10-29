استطلاع: 72% من الموظفين الأمريكيين يفضلون الاستقالة على تلقي لقاح كورونا

كشف استطلاع للرأي أن نحو 72% من الموظفين الأمريكيين على استعداد لترك وظائفهم إذا أجبروا على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

جاء ذلك في استطلاع أجرته مؤسسة (هنري جي كايزر فاميلي) المتخصصة في البحوث الطبية بالتزامن مع فرض الولايات المتحدة إلزامية اللقاح ضد فيروس كورونا في بعض الولايات وأماكن العمل.

ونشرت نتائج الاستطلاع في عدد شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري من مجلة (Vaccine Monitor Report) الطبية.

وأجرى الاستطلاع على عينة بحثية تزيد عن 1500 شخص من البالغين الأمريكيين خلال الفترة بين 14 و 24 أكتوبر، حسبما نقلت شبكة (سي إن إن) الأمريكية.

وخلص الاستطلاع إلى أن أكثر من 37% من الموظفين غير الحاصلين على اللقاحات المضادة لكورونا في الولايات المتحدة يفضلون الاستقالة على أخذ اللقاحات أو إجراء فحوصات أسبوعية تثبت عدم حملهم للفيروس.

وأشار إلى أن 72% من المبحوثين أعلنوا استعدادهم للاستقالة في حالة كان أخذ اللقاح هو الخيار الوحيد المتاح في مؤسسة العمل.

أخذ اللقاح هو الحل الوحيد لتفادي حدوث موجات كورونا (رويترز)

ورغم هذه النتائج لفت الاستطلاع إلى احتمال كونها مجرد “تهديدات” من الموظفين وقال إن “العديد من الموظفين غير الملقحين والذين يقولون إنهم سيستقيلون قد لا ينفذون هذا التهديد”.

وفي السياق، أوضحت النتائج أن 24% من البالغين المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم يعرفون شخصًا ترك وظيفته بسبب مسألة أخذ لقاح كورونا.

بينما أعلن 5% فقط من المبحوثين أنهم تركوا عملهم بالفعل بسبب إجبارهم على أخذ اللقاح من قبل صاحب العمل.

وحسب الاستطلاع، تمثل نسبة من تركوا عملهم فعليا لعدم رغبتهم في أخذ اللقاح المضاد لكورونا نحو 1% فقط من البالغين في الولايات المتحدة.

وحصل 78% من الأمريكيين المؤهلين للحصول على التطعيم على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، فيما بلغت نسبة التطعيم بشكل كامل 67.4%، حسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وفي نيويورك، تتطلب الاشتراطات الجديدة أن يحصل جميع عمال المدينة على الجرعة الأولى بحلول 29 أكتوبر/تشرين الأول (أي اليوم) وفي حال فشلوا في ذلك فإنهم قد يخاطرون بفقدان وظائفهم.

الرئيس الأمريكي جو بايدن يحصل على اللقاح المضاد لكورونا (AP)

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمرًا تنفيذا يلزم حوالي 4 ملايين عامل اتحادي بالإضافة إلى ملايين المتعاقدين الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ووفقًا للبيت الأبيض، فإن الموظفين الاتحاديين الذين لن يحصلوا على التطعيم سيواجهون إجراءات تأديبية.

وكان الموظفون الاتحاديون يتمتعون في السابق باختيار إجراء فحوصات منتظمة بدلًا من التطعيم.

وأمر بايدن في الوقت ذاته أرباب الأعمال الذين يوظفون أكثر من 100 شخص بالتأكد من حصول موظفيهم على جرعات اللقاح أو إجراء فحوصات أسبوعية.