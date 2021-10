أمريكا تصدر أول جواز سفر لا يحدد جنس حامله وبرلمان إيطاليا يرفض قانون حماية المثليين (فيديو)

أصدرت الولايات المتحدة أول جواز سفر لا يحدد جنس حامله حيث يحمل رمز إكس (X) في خانة الجنس، بينما ألغى مجلس الشيوخ الإيطالي أمس الأربعاء مشروع قانون كان من شأنه أن يجرم العنف وخطاب الكراهية ضد المثليين (الشواذ).

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أمس الأربعاء إنه من المتوقع أن يكون هذا الخيار متاحًا على نطاق أوسع العام المقبل.

.@StateDept continues to take steps to demonstrate our commitment to promoting the freedom, dignity, and equality of all people – including LGBTQI+ U.S. citizens. https://t.co/39tqEgJiNo

— Ned Price (@StateDeptSpox) October 27, 2021