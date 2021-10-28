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منوعات|الولايات المتحدة

أمريكا تصدر أول جواز سفر لا يحدد جنس حامله وبرلمان إيطاليا يرفض قانون حماية المثليين (فيديو)

البرلمان الإيطالي (رويترز)
28/10/2021-|آخر تحديث: 28/10/202102:11 PM (مكة المكرمة)

أصدرت الولايات المتحدة أول جواز سفر لا يحدد جنس حامله حيث يحمل رمز إكس (X) في خانة الجنس، بينما ألغى مجلس الشيوخ الإيطالي أمس الأربعاء مشروع قانون كان من شأنه أن يجرم العنف وخطاب الكراهية ضد المثليين (الشواذ).

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أمس الأربعاء إنه من المتوقع أن يكون هذا الخيار متاحًا على نطاق أوسع العام المقبل.

وبينما لم تذكر الوزارة اسم صاحب جواز السفر الأول من نوعه، قالت وكالة أسوشيتد برس اليوم الخميس إنه يخص دانا زايم (63 عامًا) من الناشطين المدافعين عن حقوق من لا يعرّفون أنفسهم بأنهم ذكر أو أنثى.

وأضافت الوكالة أن زايم كان يدعو وزارة الخارجية منذ عام 2015 إلى إصدار جواز سفر له لا يحدد جنس حامله بأنه ذكر أو أنثى.

ونقلت عن المبعوثة الأمريكية الخاصة لحقوق مجتمع المثليين جيسيكا ستيرن قولها إن هذا القرار يجعل الوثائق الحكومية تتماشى مع الواقع المعيش لأن هناك طيفًا أوسع من خصائص الجنس البشري أكثر مما يُعكس في خياري ذكر وأنثى.

وبهذه الخطوة تنضم الولايات المتحدة إلى أكثر من 12 دولة تسمح بخيار الجنس الثالث في جوازات السفر أي من لا يُعرّفون أنفسهم بأنهم ذكر أو أنثى، وفق الوكالة.

وفي يونيو/حزيران الماضي قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تتجه نحو إضافة علامة جنس ثالث في جوازات السفر لكن ذلك سيستغرق وقتًا بسبب التحديثات المطلوبة لأنظمة الحاسوب الخاصة بها، بحسب المصدر ذاته.

وأفاد مسؤول في الوزارة، آنذاك بأن تحديث نظام إصدار الجوازات بالخيار إكس في خانة الجنس ما زال في انتظار الموافقة من مكتب الإدارة والميزانية الذي يوقع جميع النماذج الحكومية.

ضد المثلية

على النقيض من ذلك ألغى مجلس الشيوخ الإيطالي أمس الأربعاء مشروع قانون كان من شأنه أن يجرم العنف وخطاب الكراهية الذي يستهدف الميول الجنسية أو الهوية الجنسية للشخص.

وذكرت وكالة (بلومبيرغ) للأنباء “أن مجلس الشيوخ الإيطالي وافق الأربعاء على اقتراح بوقف النقاش حول مشروع القانون”.

وقدم هذا الاقتراح الأحزاب اليمينية بما في ذلك حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني وحزب إخوة إيطاليا بزعامة جيورجيا ميلوني، قائلين إن سن القانون من شأنه أن يحد من حرية التعبير ويلحق الضرر بقيم الأسرة الكاثوليكية الرومانية التقليدية.

وسبق أن قدِّم مشروع القانون قبل أكثر من 3 سنوات من جانب النائب المنتمي للحزب الديمقراطي أليساندرو زان وحصل على موافقة مجلس النواب، لكنه أثار معارضة شرسة من جانب حزب الرابطة في مجلس الشيوخ حيث لا تتمتع الأحزاب اليسارية سوى بأغلبية ضعيفة.

وكان البرلمان الإيطالي قد وافق عام 2016 بأغلبية 369 صوتا مقابل معارضة 193على زواج المثليين مدنيا ومنح بعض الحقوق لهم.

وكانت إيطاليا حتى ذلك الحين هي الدولة الوحيدة بين الدول الغربية الكبرى التي لم تعترف قانونيًا بزواج مثليي الجنس.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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