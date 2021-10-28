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منوعات|البرازيل

سباح ينجو بأعجوبة من بين فكي تمساح في البرازيل (فيديو)

البرازيل تمساح
تجاهل الرجل تحذيرات منع السباحة في المنطقة (فيسبوك)
28/10/2021-|آخر تحديث: 28/10/202109:53 PM (مكة المكرمة)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لهجوم تمساح على رجل كان يسبح في إحدى البحيرات في البرازيل.

ويظهر المقطع، الذي نشره موقع مهتم بعالم الحيوانات على فيسبوك، التمساح وهو يقترب بسرعة من الرجل، قبل أن يفر الأخير من بين فكي التمساح باتجاه الأرض.

وعلى الرغم من أن الرجل نجح في الوصول إلى بر الأمان إلا أنه أصيب في ذراعه.

وحصد الفيديو أكثر من 34 مليون مشاهدة على فيسبوك.

ونقلت وسائل إعلام عن مصور الفيديو أن السباحة ممنوعة في هذه المنطقة نظرا لوجود عدد كبير من التماسيح بها.

وذكر المصور أن الرجل تجاهل لافتات التحذير ومنع السباحة في المنطقة ونزل إلى البحيرة، وقال إن السباح أبلغه أنه توجه إلى البحيرة معتقدا أنه لا توجد تماسيح في هذه المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام أنه إصابة الرجل كانت بسيطة وتم علاجه منها.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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