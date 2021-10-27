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منوعات|فرنسا

وزير داخلية فرنسا: نعتزم إغلاق 7 مساجد وجمعيات بحلول نهاية 2021

مسجد في مدينة ليون الفرنسية (الأناضول)
27/10/2021-|آخر تحديث: 27/10/202101:51 PM (مكة المكرمة)

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن إدارته تعتزم من جديد إغلاق 7 مساجد وجمعيات بحلول نهاية هذا العام.

وقال في بيان، مساء الثلاثاء، إنه سيتم إغلاق 7 مساجد وجمعيات بحلول نهاية العام بزعم أنها تنشر “الكراهية” وتدافع عن “الإسلام الراديكالي”.

وفي السياق، أعرب الوزير عن ترحيبه بقرار إغلاق مسجد في مدينة ليون جنوب شرقي فرنسا لمدة 6 أشهر بحجة أنه يدافع عن “الإسلام الراديكالي”.

وأشار دارمانان إلى أنه تمت أيضًا مصادرة الحسابات المصرفية لمسؤولي المسجد في ليون. وأضافأنه تم إغلاق 13 جمعية منذ تولى الرئيس إيمانويل ماكرون منصبه في عام 2017.

وأوضح الوزير أنه تم إغلاق 21 مسجدًا نتيجة عمليات التفتيش التي استهدفت 92 مسجدًا من أصل 2500 في البلاد.

وتابع أنه منذ سبتمبر/أيلول 2020 تم إلغاء تصاريح إقامة 36 ألف شخص بدعوى أنهم يشكلون تهديدًا للنظام العام.

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان (رويترز)

و خلال الآونة الأخيرة، شهدت فرنسا حل العديد من الجمعيات التابعة للمسلمين على خلفية مزاعم واتهامات عدة.

وفي 23 يوليو/تموز الماضي، تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) مشروع قانون (مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية) المثير للجدل والذي عرف لأول مرة باسم قانون (مكافحة الإسلام الانفصالي).

ويواجه القانون انتقادات لاستهدافه المسلمين في فرنسا وفرضه لقيود على كافة مناحي حياتهم.

وينص القانون على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.

ويفرض أيضا قيودًا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل وهو النظام المعروف باسم (التعليم المنزلي).

يشار إلى أن فرنسا تحظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.

المصدر : الأناضول

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Published On 15/8/2021
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