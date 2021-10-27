تفاعل لافت مع صورة لرئيس وزراء باكستان هبط من طائرة حافي القدمين.. ما القصة؟

حظيت صورة لرئيس الوزراء الباكستاني عمر خان وزوجته لحظة هبوطهما من الطائرة حافيين الأقدام في مطار المدينة المنورة، بانتشار وتفاعل لافت على منصات التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الصورة عمران خان وزوجته لدى استقبال أمير منطقة المدينة المنورة سعود بن خالد الفيصل لهما قبل أيام، وقد ظهرا في المطار بلا أنعال.

1/2 رئيس وزراء باكستان عمران خان يصل إلى #المدينة_المنورة هو وزوجته لزيارة #المسجد_النبوي وذلك تزامنا مع المشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

من الملاحظ أن عمران خان وزوجته نزلا من الطائرة غير منتعلين الأحذية كما كان الإمام مالك رضي الله عنه يفعل! pic.twitter.com/L3ni5hZhYN — ibrahim (@ElmshriPc) October 25, 2021

وزار عمران خان المسجد النبوي الشريف وأدى الصلاة فيه، بحسب بيان لوكالة الأنباء السعودية.

وذكر الناشطون أن رئيس الوزراء الباكستاني فعل هذا وخلع نعليه، اقتداءً بالإمام مالك إمام أهل المدينة رضي الله عنه.

وصل رئيس وزراء باكستان وزوجته المستترة إلى المدينة المنورة،لفت نظري نزولهما من الطائرة غير منتعلين كما كان الإمام مالك رضي الله عنه يفعل

فقد كان يمشي حافيا فى المدينة مخافة أن يطأ بنعله موطنا مشى فيه الرسول، توقيرا له

منقول #عمران_خان_وزوجته_بالمدينه pic.twitter.com/GhLAg2M89q — مياح غانم العنزي (@MayahGhanim) October 25, 2021

وتذكر الآثار المروية عن الإمام مالك أنه كان يعظم مقام النبوة فلا يركب في المدينة ويمشي فيها حافيًا، ولم يتخذ مُبلِّغًا في مجلسه لئلا يرتفع صوته في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال الدكتور عبد السلام المجيدي أستاذ التفسير بكلية الشريعة في جامعة قطر، للجزيرة مباشر، إن “هذا الفعل لم يرد ما يدل عليه في السنة ولم يرد مثله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نستطيع أن ننكر على من فعله تعظيما للنبي بل نحثه على زيادة التعظيم والتوقير.

رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان" وزوجته "بشرى"، لحظة وصولهم إلى المدينة المنورة لزيارة قبر النبي ﷺ يوصل المدينه يمشي بدون حذاء اعزكم الله لقدسية المكان 👍👍 pic.twitter.com/EkDFKm9uNi — 💙دااااانه💙 (@sae19200520) October 23, 2021

كان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد وصل السعودية السبت الماضي في زيارة رسمية استغرقت 3 أيام بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وكان في استقبال عمران خان، نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل.

وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني إن عمران خان سيحضر حفل إطلاق “قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” في الرياض بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.