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منوعات|السعودية

تفاعل لافت مع صورة لرئيس وزراء باكستان هبط من طائرة حافي القدمين.. ما القصة؟

رئيس وزراء باكستان عمران خان وزوجته لحظة هبوطهما من الطائرة في مطار المدينة المنورة (وكالة الأنباء السعودية)
27/10/2021-|آخر تحديث: 27/10/202104:07 PM (مكة المكرمة)

حظيت صورة لرئيس الوزراء الباكستاني عمر خان وزوجته لحظة هبوطهما من الطائرة حافيين الأقدام في مطار المدينة المنورة، بانتشار وتفاعل لافت على منصات التواصل الاجتماعي.

ويظهر في الصورة عمران خان وزوجته لدى استقبال أمير منطقة المدينة المنورة سعود بن خالد الفيصل لهما قبل أيام، وقد ظهرا في المطار بلا أنعال.

وزار عمران خان المسجد النبوي الشريف وأدى الصلاة فيه، بحسب بيان لوكالة الأنباء السعودية.

وذكر الناشطون أن رئيس الوزراء الباكستاني فعل هذا وخلع نعليه، اقتداءً بالإمام مالك إمام أهل المدينة رضي الله عنه.

وتذكر الآثار المروية عن الإمام مالك أنه كان يعظم مقام النبوة فلا يركب في المدينة ويمشي فيها حافيًا، ولم يتخذ مُبلِّغًا في مجلسه لئلا يرتفع صوته في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال الدكتور عبد السلام المجيدي أستاذ التفسير بكلية الشريعة في جامعة قطر، للجزيرة مباشر، إن “هذا الفعل لم يرد ما يدل عليه في السنة ولم يرد مثله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نستطيع أن ننكر على من فعله تعظيما للنبي بل نحثه على زيادة التعظيم والتوقير.

كان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد وصل السعودية السبت الماضي في زيارة رسمية استغرقت 3 أيام بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وكان في استقبال عمران خان، نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل.

وقال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني إن عمران خان سيحضر حفل إطلاق “قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” في الرياض بدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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