في 9 دول.. اعتقال عشرات الأشخاص ضمن عملية دولية ضد تجارة السلع غير المشروعة عبر الإنترنت

أعلنت الشرطة الأوربية (يوروبول) توقيف 150 شخصا في عملية ضد الجريمة استهدفت أسواق السلع غير المشروعة عبر الانترنت، والتي تعرف باسم “دارك ويب”، أو الشبكة المظلمة.

وأضافت يوروبول أن العملية “كانت تقوم على سلسلة خطوات منفصلة لكن متكاملة في أستراليا وبلغاريا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة”.

وذكرت أنه تم توقيف نحو 65 شخصا في الولايات المتحدة و47 شخصا في ألمانيا و24 في بريطانيا وأربعة في إيطاليا وأربعة في هولندا.

وصادرت قوات الأمن أيضا 26,7 مليون يورو نقدا وبالعملات الإلكترونية إضافة إلى 234 كيلوغراما من المخدرات و45 سلاحا ناريا.

